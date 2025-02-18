https://ria.ru/20250218/rubio-2000094860.html
Рубио назвал вопрос о возобновлении работы консульств США и России открытым
Рубио назвал вопрос о возобновлении работы консульств США и России открытым - РИА Новости, 18.02.2025
Рубио назвал вопрос о возобновлении работы консульств США и России открытым
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вопрос о возобновлении работы консульств США и России остаётся открытым. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:27:00+03:00
2025-02-18T16:27:00+03:00
2025-02-18T16:57:00+03:00
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вопрос о возобновлении работы консульств США и России остаётся открытым."Это то, о чём мы будем говорить (с российской стороной - ред.). Я не собираюсь обсуждать это публично, это предмет для переговоров", – подчеркнул он.
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, сша, россия, марко рубио
Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире, США, Россия, Марко Рубио
Рубио назвал вопрос о возобновлении работы консульств США и России открытым
Рубио: вопрос о работе консульств США и России в обеих странах остается открытым