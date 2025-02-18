https://ria.ru/20250218/rubio-2000092339.html

Рубио: США ведут переговоры с обеими сторонами украинского конфликта

Рубио: США ведут переговоры с обеими сторонами украинского конфликта - РИА Новости, 18.02.2025

Рубио: США ведут переговоры с обеими сторонами украинского конфликта

США в настоящее время ведут переговоры с обеими сторонами украинского конфликта, включая Киев, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T16:17:00+03:00

2025-02-18T16:17:00+03:00

2025-02-18T17:57:00+03:00

в мире

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. США в настоящее время ведут переговоры с обеими сторонами украинского конфликта, включая Киев, заявил госсекретарь США Марко Рубио.Он отметил, что в какой-то момент Европейскому союзу придется сесть за стол переговоров.

https://ria.ru/20250218/dipmissiya-2000105469.html

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2025

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в мире, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде