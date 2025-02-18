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Рубио: США ведут переговоры с обеими сторонами украинского конфликта - РИА Новости, 18.02.2025
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16:17 18.02.2025 (обновлено: 17:57 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/rubio-2000092339.html
Рубио: США ведут переговоры с обеими сторонами украинского конфликта
Рубио: США ведут переговоры с обеими сторонами украинского конфликта - РИА Новости, 18.02.2025
Рубио: США ведут переговоры с обеими сторонами украинского конфликта
США в настоящее время ведут переговоры с обеими сторонами украинского конфликта, включая Киев, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:17:00+03:00
2025-02-18T17:57:00+03:00
в мире
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. США в настоящее время ведут переговоры с обеими сторонами украинского конфликта, включая Киев, заявил госсекретарь США Марко Рубио.Он отметил, что в какой-то момент Европейскому союзу придется сесть за стол переговоров.
https://ria.ru/20250218/dipmissiya-2000105469.html
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в мире, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Рубио: США ведут переговоры с обеими сторонами украинского конфликта

Рубио: США ведут переговоры с двумя сторонами конфликта на Украине, включая Киев

© AP Photo / Pool / Evelyn HocksteinГосударственный секретарь США Марко Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Pool / Evelyn Hockstein
Государственный секретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. США в настоящее время ведут переговоры с обеими сторонами украинского конфликта, включая Киев, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Он отметил, что в какой-то момент Европейскому союзу придется сесть за стол переговоров.
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