https://ria.ru/20250218/rostekh-1999965171.html

"Ростех" разработал автопилот для самолетов малой авиации

"Ростех" разработал автопилот для самолетов малой авиации - РИА Новости, 18.02.2025

"Ростех" разработал автопилот для самолетов малой авиации

Концерн "Радиотехнические технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех") разработал автопилот для самолетов малой авиации, он уже прошел летные испытания, сообщила... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T08:09:00+03:00

2025-02-18T08:09:00+03:00

2025-02-18T08:10:00+03:00

технологии

концерн радиоэлектронные технологии

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Концерн "Радиотехнические технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех") разработал автопилот для самолетов малой авиации, он уже прошел летные испытания, сообщила госкорпорация. "Концерн "Радиотехнические технологии" (КРЭТ госкорпорации "Ростех") разработал автопилот для самолетов малой авиации. Инновационная система гарантирует высокие характеристики устойчивости самолета и его управляемости в режиме автопилота, а также обеспечивает безопасность полета. Разработка запатентована и уже прошла летные испытания на легком многоцелевом самолете", - говорится в сообщении. Автопилот АП-МВЛ включает в себя цифровой пульт-вычислитель, интерфейсы с информационными системами, системы воздушных сигналов и навигации и другие. "Советские предприятия в свое время разрабатывали автопилоты для легких самолетов, таких как Ан-2. Сегодня предприятия "Ростеха", имея на своем вооружении опыт прошлых поколений, разрабатывают инновационные авиационные системы. Созданная специалистами КРЭТ система автопилота опирается на задачи, обозначенные в государственной программе "Развитие авиационной промышленности", - рассказали в госкорпорации. "Радиоэлектронные технологии" - крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли, образован в 2009 году. Его предприятия выпускают средства радиоэлектронной борьбы, государственного опознавания, бортовое радиоэлектронное и измерительное оборудование, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения, современную медицинскую и бытовую технику. В концерн входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и серийные заводы.

https://ria.ru/20250213/obereg-1999013415.html

https://ria.ru/20250214/rostehi-1999294820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, концерн радиоэлектронные технологии, ростех, ан-2