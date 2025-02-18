https://ria.ru/20250218/rossija-2000078581.html
Россия и США обсудили отношения двух великих держав, сообщил глава РФПИ
Россия и США обсудили отношения двух великих держав, сообщил глава РФПИ - РИА Новости, 18.02.2025
Россия и США обсудили отношения двух великих держав, сообщил глава РФПИ
Россия и США обсудили на переговорах в Эр-Рияде, что две великие державы не могут не общаться друг с другом, заявил член российской делегации на переговорах с... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:29:00+03:00
2025-02-18T15:29:00+03:00
2025-02-18T15:29:00+03:00
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кирилл дмитриев
джо байден
юрий ушаков
российский фонд прямых инвестиций
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия и США обсудили на переговорах в Эр-Рияде, что две великие державы не могут не общаться друг с другом, заявил член российской делегации на переговорах с США, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. "Мы говорили, в том числе американская сторона, что не могут две великие супердержавы не общаться, не вести диалог, не понимать друг друга, что было при президенте США Джо Байдене (прошлый президент США)", - сказал Дмитриев в интервью Первому каналу. Он подчеркнул, что "было очень уважительное, позитивное, конструктивное общение". Делегации России и США во вторник провели в Саудовской Аравии встречу, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, входящий в российскую делегацию.
https://ria.ru/20250218/ushakov-2000072703.html
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сша, россия, саудовская аравия, кирилл дмитриев, джо байден, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
США, Россия, Саудовская Аравия, Кирилл Дмитриев, Джо Байден, Юрий Ушаков, Российский фонд прямых инвестиций, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Россия и США обсудили отношения двух великих держав, сообщил глава РФПИ
Глава РФПИ Дмитриев: две великие державы не могут не общаться друг с другом