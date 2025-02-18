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Россия готова помочь Ирану с вопросами ядерной программы, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.02.2025
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10:52 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/rossija-1999989814.html
Россия готова помочь Ирану с вопросами ядерной программы, заявили в Кремле
Россия готова помочь Ирану с вопросами ядерной программы, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.02.2025
Россия готова помочь Ирану с вопросами ядерной программы, заявили в Кремле
Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой, заявил иранскому агентству IRNA пресс-секретарь главы... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T10:52:00+03:00
2025-02-18T10:52:00+03:00
в мире
москва
тегеран (город)
иран
дмитрий песков
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ТЕГЕРАН, 18 фев - РИА Новости. Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой, заявил иранскому агентству IRNA пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Москва считает важными хорошие отношения и партнерство с Ираном и намерена всесторонне развивать эти отношения, в частности (готова оказать - ред.) помощь в решении таких важнейших вопросов, как (иранская - ред.) ядерная программа", - приводит слова Пескова.
https://ria.ru/20240909/peskov-1971578124.html
москва
тегеран (город)
иран
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в мире, москва, тегеран (город), иран, дмитрий песков
В мире, Москва, Тегеран (город), Иран, Дмитрий Песков
Россия готова помочь Ирану с вопросами ядерной программы, заявили в Кремле

Песков: Россия готова помочь Ирану в решении вопросов ядерной программы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 18 фев - РИА Новости. Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой, заявил иранскому агентству IRNA пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Москва считает важными хорошие отношения и партнерство с Ираном и намерена всесторонне развивать эти отношения, в частности (готова оказать - ред.) помощь в решении таких важнейших вопросов, как (иранская - ред.) ядерная программа", - приводит слова Пескова.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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В миреМоскваТегеран (город)ИранДмитрий Песков
 
 
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