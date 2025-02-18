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Россия готова помочь Ирану с вопросами ядерной программы, заявили в Кремле
Россия готова помочь Ирану с вопросами ядерной программы, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.02.2025
Россия готова помочь Ирану с вопросами ядерной программы, заявили в Кремле
Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой, заявил иранскому агентству IRNA пресс-секретарь главы... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T10:52:00+03:00
2025-02-18T10:52:00+03:00
2025-02-18T10:52:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 18 фев - РИА Новости. Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой, заявил иранскому агентству IRNA пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Москва считает важными хорошие отношения и партнерство с Ираном и намерена всесторонне развивать эти отношения, в частности (готова оказать - ред.) помощь в решении таких важнейших вопросов, как (иранская - ред.) ядерная программа", - приводит слова Пескова.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, тегеран (город), иран, дмитрий песков
В мире, Москва, Тегеран (город), Иран, Дмитрий Песков
Россия готова помочь Ирану с вопросами ядерной программы, заявили в Кремле
Песков: Россия готова помочь Ирану в решении вопросов ядерной программы