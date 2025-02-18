https://ria.ru/20250218/rossija-1999989814.html

Россия готова помочь Ирану с вопросами ядерной программы, заявили в Кремле

Россия готова помочь Ирану с вопросами ядерной программы, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.02.2025

Россия готова помочь Ирану с вопросами ядерной программы, заявили в Кремле

Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой, заявил иранскому агентству IRNA пресс-секретарь главы... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T10:52:00+03:00

2025-02-18T10:52:00+03:00

2025-02-18T10:52:00+03:00

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дмитрий песков

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ТЕГЕРАН, 18 фев - РИА Новости. Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой, заявил иранскому агентству IRNA пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Москва считает важными хорошие отношения и партнерство с Ираном и намерена всесторонне развивать эти отношения, в частности (готова оказать - ред.) помощь в решении таких важнейших вопросов, как (иранская - ред.) ядерная программа", - приводит слова Пескова.

https://ria.ru/20240909/peskov-1971578124.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, москва, тегеран (город), иран, дмитрий песков