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Делегации России и США обсудят все проблемные вопросы, заявили в МИД - РИА Новости, 18.02.2025
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14:40 18.02.2025 (обновлено: 14:48 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/riyad-2000061975.html
Делегации России и США обсудят все проблемные вопросы, заявили в МИД
Делегации России и США обсудят все проблемные вопросы, заявили в МИД - РИА Новости, 18.02.2025
Делегации России и США обсудят все проблемные вопросы, заявили в МИД
Делегации России и США обсуждают весь комплекс накопившихся проблемных вопросов, детали озвучат позже, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 18.02.2025
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2025-02-18T14:48:00+03:00
россия
сша
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
мария захарова
сергей лавров
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Делегации России и США обсуждают весь комплекс накопившихся проблемных вопросов, детали озвучат позже, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Делегации обсуждают весь комплекс проблемных вопросов. Представляете, сколько их накопилось не то чтобы за три года, когда контактов нормальных вообще не было по вине прежней администрации Байдена, а за все предыдущие годы, когда они только накапливались?" - сказала Захарова на брифинге.О ходе переговоров расскажет глава МИД РФ Сергей Лавров, добавила она."К работе приступили. О чем говорили, как говорили, как проходил этот разговор, расскажет министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров в ходе общения с прессой по итогам мероприятия", - подчеркнула Захарова.
https://ria.ru/20250218/peregovory-2000056448.html
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россия, сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, мария захарова, сергей лавров
Россия, США, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Мария Захарова, Сергей Лавров
Делегации России и США обсудят все проблемные вопросы, заявили в МИД

МИД: РФ и США обсуждают весь комплекс проблемных вопросов

© Фото : Мария Захарова/TelegramРоссийская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде
Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фото : Мария Захарова/Telegram
Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Делегации России и США обсуждают весь комплекс накопившихся проблемных вопросов, детали озвучат позже, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Делегации обсуждают весь комплекс проблемных вопросов. Представляете, сколько их накопилось не то чтобы за три года, когда контактов нормальных вообще не было по вине прежней администрации Байдена, а за все предыдущие годы, когда они только накапливались?" - сказала Захарова на брифинге.
О ходе переговоров расскажет глава МИД РФ Сергей Лавров, добавила она.
"К работе приступили. О чем говорили, как говорили, как проходил этот разговор, расскажет министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров в ходе общения с прессой по итогам мероприятия", - подчеркнула Захарова.
МИД России - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
В МИД назвали переговоры в Эр-Рияде предварительными консультациями
Вчера, 14:23
 
РоссияСШАПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеМария ЗахароваСергей Лавров
 
 
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