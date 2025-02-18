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Делегации России и США обсудят все проблемные вопросы, заявили в МИД
Делегации России и США обсудят все проблемные вопросы, заявили в МИД - РИА Новости, 18.02.2025
Делегации России и США обсудят все проблемные вопросы, заявили в МИД
Делегации России и США обсуждают весь комплекс накопившихся проблемных вопросов, детали озвучат позже, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T14:40:00+03:00
2025-02-18T14:40:00+03:00
2025-02-18T14:48:00+03:00
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
мария захарова
сергей лавров
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Делегации России и США обсуждают весь комплекс накопившихся проблемных вопросов, детали озвучат позже, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Делегации обсуждают весь комплекс проблемных вопросов. Представляете, сколько их накопилось не то чтобы за три года, когда контактов нормальных вообще не было по вине прежней администрации Байдена, а за все предыдущие годы, когда они только накапливались?" - сказала Захарова на брифинге.О ходе переговоров расскажет глава МИД РФ Сергей Лавров, добавила она."К работе приступили. О чем говорили, как говорили, как проходил этот разговор, расскажет министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров в ходе общения с прессой по итогам мероприятия", - подчеркнула Захарова.
https://ria.ru/20250218/peregovory-2000056448.html
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россия, сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, мария захарова, сергей лавров
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Делегации России и США обсудят все проблемные вопросы, заявили в МИД
МИД: РФ и США обсуждают весь комплекс проблемных вопросов