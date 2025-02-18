https://ria.ru/20250218/rekonstruktsiya-2000050230.html

Четвертый этап реконструкции Каширского шоссе завершат в 2026 году

Четвертый этап реконструкции Каширского шоссе завершат в 2026 году - РИА Новости, 18.02.2025

Четвертый этап реконструкции Каширского шоссе завершат в 2026 году

Строительство развязки на пересечении Белокаменного и Каширского шоссе в Ленинском городском округе планируется завершить во втором квартале 2026 года, сообщил... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T13:55:00+03:00

2025-02-18T13:55:00+03:00

2025-02-18T13:55:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

видное

андрей воробьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000049531_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_6fd712579cd867bf5d111b0c89879a81.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Строительство развязки на пересечении Белокаменного и Каширского шоссе в Ленинском городском округе планируется завершить во втором квартале 2026 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Приступили к четвертому этапу реконструкции Каширского шоссе в Ленинском округе — построим развязку на пересечении Белокаменного шоссе и Каширки. В нее войдет путепровод длиной 191 метр, который перераспределит транспортные потоки, светофоров на нем не будет. Завершим работы во втором квартале 2026 года", - написал Воробьев в Telegram-канале. Кроме того, на шоссе планируется обустроить дублеры и разворотные участки, которые обеспечат доступность между ближайшими населенными пунктами: городом Видное, деревнями Дыдылдино, Пуговичино, Таболово, Тарычево и поселком Петровское. "Одновременно с четвертым продолжаем второй и третий этапы. Второй этап — строим транспортную развязку между Володарским и Каширским шоссе. Движение по этому участку откроем во втором квартале 2025 года. Сейчас строители завершили бетонирование плиты проезжей части на пролетном строении путепровода через А-105, работают на соединительном участке между путепроводами через А-105 и Каширское шоссе", - добавил Воробьев. По его словам, третий этап завершат в третьем квартале 2026 года. В него войдут строительство путепровода через А-105 в районе деревни Апаринки, реконструкция участка дороги, обустройство подземных пешеходных переходов и разворотных петель.

https://ria.ru/20250217/taksi-1999917871.html

https://ria.ru/20250215/podmoskove-1999572311.html

московская область (подмосковье)

видное

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), видное, андрей воробьев