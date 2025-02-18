Рейтинг@Mail.ru
Четвертый этап реконструкции Каширского шоссе завершат в 2026 году - РИА Новости, 18.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
13:55 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/rekonstruktsiya-2000050230.html
Четвертый этап реконструкции Каширского шоссе завершат в 2026 году
Четвертый этап реконструкции Каширского шоссе завершат в 2026 году - РИА Новости, 18.02.2025
Четвертый этап реконструкции Каширского шоссе завершат в 2026 году
Строительство развязки на пересечении Белокаменного и Каширского шоссе в Ленинском городском округе планируется завершить во втором квартале 2026 года, сообщил... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T13:55:00+03:00
2025-02-18T13:55:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
видное
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000049531_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_6fd712579cd867bf5d111b0c89879a81.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Строительство развязки на пересечении Белокаменного и Каширского шоссе в Ленинском городском округе планируется завершить во втором квартале 2026 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Приступили к четвертому этапу реконструкции Каширского шоссе в Ленинском округе — построим развязку на пересечении Белокаменного шоссе и Каширки. В нее войдет путепровод длиной 191 метр, который перераспределит транспортные потоки, светофоров на нем не будет. Завершим работы во втором квартале 2026 года", - написал Воробьев в Telegram-канале. Кроме того, на шоссе планируется обустроить дублеры и разворотные участки, которые обеспечат доступность между ближайшими населенными пунктами: городом Видное, деревнями Дыдылдино, Пуговичино, Таболово, Тарычево и поселком Петровское. "Одновременно с четвертым продолжаем второй и третий этапы. Второй этап — строим транспортную развязку между Володарским и Каширским шоссе. Движение по этому участку откроем во втором квартале 2025 года. Сейчас строители завершили бетонирование плиты проезжей части на пролетном строении путепровода через А-105, работают на соединительном участке между путепроводами через А-105 и Каширское шоссе", - добавил Воробьев. По его словам, третий этап завершат в третьем квартале 2026 года. В него войдут строительство путепровода через А-105 в районе деревни Апаринки, реконструкция участка дороги, обустройство подземных пешеходных переходов и разворотных петель.
https://ria.ru/20250217/taksi-1999917871.html
https://ria.ru/20250215/podmoskove-1999572311.html
московская область (подмосковье)
видное
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000049531_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_073211d0d5793744986b0d99db212b2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), видное, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Видное, Андрей Воробьев
Четвертый этап реконструкции Каширского шоссе завершат в 2026 году

Четвертый этап реконструкции Каширского шоссе в Подмосковье завершат в 2026 году

© Фото : Правительство Московской области Строительство развязки на пересечении Белокаменного и Каширского шоссе в Ленинском городском округе
Строительство развязки на пересечении Белокаменного и Каширского шоссе в Ленинском городском округе - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фото : Правительство Московской области
Строительство развязки на пересечении Белокаменного и Каширского шоссе в Ленинском городском округе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Строительство развязки на пересечении Белокаменного и Каширского шоссе в Ленинском городском округе планируется завершить во втором квартале 2026 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Приступили к четвертому этапу реконструкции Каширского шоссе в Ленинском округе — построим развязку на пересечении Белокаменного шоссе и Каширки. В нее войдет путепровод длиной 191 метр, который перераспределит транспортные потоки, светофоров на нем не будет. Завершим работы во втором квартале 2026 года", - написал Воробьев в Telegram-канале.
Такси в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Более 5,3 миллиона поездок с детьми в такси совершили в Подмосковье за год
17 февраля, 19:59
Кроме того, на шоссе планируется обустроить дублеры и разворотные участки, которые обеспечат доступность между ближайшими населенными пунктами: городом Видное, деревнями Дыдылдино, Пуговичино, Таболово, Тарычево и поселком Петровское.
"Одновременно с четвертым продолжаем второй и третий этапы. Второй этап — строим транспортную развязку между Володарским и Каширским шоссе. Движение по этому участку откроем во втором квартале 2025 года. Сейчас строители завершили бетонирование плиты проезжей части на пролетном строении путепровода через А-105, работают на соединительном участке между путепроводами через А-105 и Каширское шоссе", - добавил Воробьев.
По его словам, третий этап завершат в третьем квартале 2026 года. В него войдут строительство путепровода через А-105 в районе деревни Апаринки, реконструкция участка дороги, обустройство подземных пешеходных переходов и разворотных петель.
В Подмосковье открыли первый участок Южно-Лыткаринской автодороги - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Воробьев: в Подмосковье открыли первый участок Южно-Лыткаринской автодороги
15 февраля, 14:41
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ВидноеАндрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала