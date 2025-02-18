Четвертый этап реконструкции Каширского шоссе завершат в 2026 году
Четвертый этап реконструкции Каширского шоссе в Подмосковье завершат в 2026 году
© Фото : Правительство Московской области Строительство развязки на пересечении Белокаменного и Каширского шоссе в Ленинском городском округе
Строительство развязки на пересечении Белокаменного и Каширского шоссе в Ленинском городском округе
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Строительство развязки на пересечении Белокаменного и Каширского шоссе в Ленинском городском округе планируется завершить во втором квартале 2026 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Приступили к четвертому этапу реконструкции Каширского шоссе в Ленинском округе — построим развязку на пересечении Белокаменного шоссе и Каширки. В нее войдет путепровод длиной 191 метр, который перераспределит транспортные потоки, светофоров на нем не будет. Завершим работы во втором квартале 2026 года", - написал Воробьев в Telegram-канале.
Кроме того, на шоссе планируется обустроить дублеры и разворотные участки, которые обеспечат доступность между ближайшими населенными пунктами: городом Видное, деревнями Дыдылдино, Пуговичино, Таболово, Тарычево и поселком Петровское.
"Одновременно с четвертым продолжаем второй и третий этапы. Второй этап — строим транспортную развязку между Володарским и Каширским шоссе. Движение по этому участку откроем во втором квартале 2025 года. Сейчас строители завершили бетонирование плиты проезжей части на пролетном строении путепровода через А-105, работают на соединительном участке между путепроводами через А-105 и Каширское шоссе", - добавил Воробьев.
По его словам, третий этап завершат в третьем квартале 2026 года. В него войдут строительство путепровода через А-105 в районе деревни Апаринки, реконструкция участка дороги, обустройство подземных пешеходных переходов и разворотных петель.