В Курской области заработал реестр пропавших жителей приграничья
В Курской области появился реестр жителей приграничья, связь с которыми потеряна
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи
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КУРСК, 18 фев - РИА Новости. Реестр жителей курского приграничья, с которыми утратили связь родственники, начал работать на сайте правительства Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"На сайте правительства Курской области заработал реестр жителей приграничья, с которыми утратили связь родственники. Чтобы найти информацию о своем близком, нужно ввести его фамилию и имя", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
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Кроме того, врио губернатора прикрепил видеоинструкцию, где в графе "Информация о гражданине" появится статус человека – "В розыске", "Найден", "Данные не обнаружены".
"Напоминаю, что в случае, если вам не удалось найти информацию, то необходимо подать заявление о розыске в УМВД России по Курской области. Все контакты на сайте также есть. Также, если вы располагаете данными о пропавших людях, их можно будет передать в полицию", - сообщил Хинштейн.
По его словам, общими усилиями получится добиться скорейшего возвращения людей домой.
"Этот список – лишь малая часть той кропотливой и очень важной работы, которая направлена на поиск и возвращение домой всех жителей, оказавшихся под нацистской оккупацией. Благодарю за помощь в формировании реестра всех участников рабочей группы: в первую очередь - волонтеров и самих родственников пропавших людей, чья помощь была неоценима", - заявил врио губернатора.
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