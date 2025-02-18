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В Курской области заработал реестр пропавших жителей приграничья - РИА Новости, 18.02.2025
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17:29 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/reestr-2000113025.html
В Курской области заработал реестр пропавших жителей приграничья
В Курской области заработал реестр пропавших жителей приграничья - РИА Новости, 18.02.2025
В Курской области заработал реестр пропавших жителей приграничья
Реестр жителей курского приграничья, с которыми утратили связь родственники, начал работать на сайте правительства Курской области, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T17:29:00+03:00
2025-02-18T17:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
брянская область
александр хинштейн
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСК, 18 фев - РИА Новости. Реестр жителей курского приграничья, с которыми утратили связь родственники, начал работать на сайте правительства Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "На сайте правительства Курской области заработал реестр жителей приграничья, с которыми утратили связь родственники. Чтобы найти информацию о своем близком, нужно ввести его фамилию и имя", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Кроме того, врио губернатора прикрепил видеоинструкцию, где в графе "Информация о гражданине" появится статус человека – "В розыске", "Найден", "Данные не обнаружены". "Напоминаю, что в случае, если вам не удалось найти информацию, то необходимо подать заявление о розыске в УМВД России по Курской области. Все контакты на сайте также есть. Также, если вы располагаете данными о пропавших людях, их можно будет передать в полицию", - сообщил Хинштейн. По его словам, общими усилиями получится добиться скорейшего возвращения людей домой. "Этот список – лишь малая часть той кропотливой и очень важной работы, которая направлена на поиск и возвращение домой всех жителей, оказавшихся под нацистской оккупацией. Благодарю за помощь в формировании реестра всех участников рабочей группы: в первую очередь - волонтеров и самих родственников пропавших людей, чья помощь была неоценима", - заявил врио губернатора. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250215/propavshie-1999625299.html
https://ria.ru/20250215/moskalkova-1999623098.html
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курская область, россия, брянская область, александр хинштейн, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Брянская область, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
В Курской области заработал реестр пропавших жителей приграничья

В Курской области появился реестр жителей приграничья, связь с которыми потеряна

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / POOL
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КУРСК, 18 фев - РИА Новости. Реестр жителей курского приграничья, с которыми утратили связь родственники, начал работать на сайте правительства Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"На сайте правительства Курской области заработал реестр жителей приграничья, с которыми утратили связь родственники. Чтобы найти информацию о своем близком, нужно ввести его фамилию и имя", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
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Кроме того, врио губернатора прикрепил видеоинструкцию, где в графе "Информация о гражданине" появится статус человека – "В розыске", "Найден", "Данные не обнаружены".
"Напоминаю, что в случае, если вам не удалось найти информацию, то необходимо подать заявление о розыске в УМВД России по Курской области. Все контакты на сайте также есть. Также, если вы располагаете данными о пропавших людях, их можно будет передать в полицию", - сообщил Хинштейн.
По его словам, общими усилиями получится добиться скорейшего возвращения людей домой.
"Этот список – лишь малая часть той кропотливой и очень важной работы, которая направлена на поиск и возвращение домой всех жителей, оказавшихся под нацистской оккупацией. Благодарю за помощь в формировании реестра всех участников рабочей группы: в первую очередь - волонтеров и самих родственников пропавших людей, чья помощь была неоценима", - заявил врио губернатора.
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Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБрянская областьАлександр ХинштейнВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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