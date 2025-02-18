Захарова опубликовала фото разговора Лаврова с Рубио
Захарова опубликовала фото разговора Лаврова и Ушакова с госсекретарем США Рубио
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Российская делегация перед обедом пообщалась с американскими представителями в неформальной обстановке, соответствующие фото опубликовала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
До этого Захарова, в районе 2 часов, сообщила, что первая сессия российско-американских переговоров в Эр-Рияде завершилась, стороны приступили к рабочему ланчу.
На фото, опубликованных Захаровой, министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков, стоя в ожидании обеда, общаются с американским госсекретарем Марко Рубио. Рядом стоит спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.