https://ria.ru/20250218/razgovor-2000053384.html

Захарова опубликовала фото разговора Лаврова с Рубио

Захарова опубликовала фото разговора Лаврова с Рубио - РИА Новости, 18.02.2025

Захарова опубликовала фото разговора Лаврова с Рубио

Российская делегация перед обедом пообщалась с американскими представителями в неформальной обстановке, соответствующие фото опубликовала официальный... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T14:11:00+03:00

2025-02-18T14:11:00+03:00

2025-02-18T14:21:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Российская делегация перед обедом пообщалась с американскими представителями в неформальной обстановке, соответствующие фото опубликовала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.До этого Захарова, в районе 2 часов, сообщила, что первая сессия российско-американских переговоров в Эр-Рияде завершилась, стороны приступили к рабочему ланчу.На фото, опубликованных Захаровой, министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков, стоя в ожидании обеда, общаются с американским госсекретарем Марко Рубио. Рядом стоит спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.

https://ria.ru/20250218/lavrov-2000012499.html

https://ria.ru/20250218/peregovory-2000044657.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, марко рубио, сергей лавров, в мире