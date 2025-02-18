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Захарова опубликовала фото разговора Лаврова с Рубио - РИА Новости, 18.02.2025
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14:11 18.02.2025 (обновлено: 14:21 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/razgovor-2000053384.html
Захарова опубликовала фото разговора Лаврова с Рубио
Захарова опубликовала фото разговора Лаврова с Рубио - РИА Новости, 18.02.2025
Захарова опубликовала фото разговора Лаврова с Рубио
Российская делегация перед обедом пообщалась с американскими представителями в неформальной обстановке, соответствующие фото опубликовала официальный... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T14:11:00+03:00
2025-02-18T14:21:00+03:00
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марко рубио
сергей лавров
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Российская делегация перед обедом пообщалась с американскими представителями в неформальной обстановке, соответствующие фото опубликовала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.До этого Захарова, в районе 2 часов, сообщила, что первая сессия российско-американских переговоров в Эр-Рияде завершилась, стороны приступили к рабочему ланчу.На фото, опубликованных Захаровой, министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков, стоя в ожидании обеда, общаются с американским госсекретарем Марко Рубио. Рядом стоит спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000012499.html
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сша, марко рубио, сергей лавров, в мире
США, Марко Рубио, Сергей Лавров, В мире
Захарова опубликовала фото разговора Лаврова с Рубио

Захарова опубликовала фото разговора Лаврова и Ушакова с госсекретарем США Рубио

© Фото : Мария Захарова/TelegramРоссийская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде
Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фото : Мария Захарова/Telegram
Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Российская делегация перед обедом пообщалась с американскими представителями в неформальной обстановке, соответствующие фото опубликовала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
До этого Захарова, в районе 2 часов, сообщила, что первая сессия российско-американских переговоров в Эр-Рияде завершилась, стороны приступили к рабочему ланчу.
Глава МИД России Лавров и госсекретарь США Рубио во время российско-американских переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Лавров и Рубио прибыли на переговоры в Эр-Рияде в галстуках одного тона
Вчера, 11:43
На фото, опубликованных Захаровой, министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков, стоя в ожидании обеда, общаются с американским госсекретарем Марко Рубио. Рядом стоит спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Встреча в Эр-Рияде оказалась в центре внимания мировых СМИ
Вчера, 13:26
 
СШАМарко РубиоСергей ЛавровВ мире
 
 
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