https://ria.ru/20250218/raketa-1999955947.html

"Высокоточные комплексы" успешно испытали ракету "Булат"

"Высокоточные комплексы" успешно испытали ракету "Булат" - РИА Новости, 18.02.2025

"Высокоточные комплексы" успешно испытали ракету "Булат"

"Высокоточные комплексы" (входят в "Ростех") успешно завершили испытания легкой управляемой ракеты 9М134, также известной как "Булат", для противотанковых... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T03:26:00+03:00

2025-02-18T03:26:00+03:00

2025-02-18T07:40:00+03:00

безопасность

высокоточные комплексы

ростех

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. "Высокоточные комплексы" (входят в "Ростех") успешно завершили испытания легкой управляемой ракеты 9М134, также известной как "Булат", для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга. "Испытания легкой ракеты 9М134, также известной как "Булат", завершены с положительными результатами. Выполнение всех основных тактико-технических характеристик подтверждено", — рассказали там. "Булат" предназначен для поражения среднебронированных целей, в том числе оснащенных динамической защитой, легкобронированной и небронированной техники. Разработка имеет помехозащищенную систему управления с телеориентированием в лазерном луче, максимальная дальность стрельбы — не менее 3,5 километра, обладает тандемной кумулятивной боевой частью.

https://ria.ru/20241023/raketa-1979474655.html

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2025

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безопасность, высокоточные комплексы, ростех