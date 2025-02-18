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"Высокоточные комплексы" успешно испытали ракету "Булат" - РИА Новости, 18.02.2025
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03:26 18.02.2025 (обновлено: 07:40 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/raketa-1999955947.html
"Высокоточные комплексы" успешно испытали ракету "Булат"
"Высокоточные комплексы" успешно испытали ракету "Булат" - РИА Новости, 18.02.2025
"Высокоточные комплексы" успешно испытали ракету "Булат"
"Высокоточные комплексы" (входят в "Ростех") успешно завершили испытания легкой управляемой ракеты 9М134, также известной как "Булат", для противотанковых... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T03:26:00+03:00
2025-02-18T07:40:00+03:00
безопасность
высокоточные комплексы
ростех
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. "Высокоточные комплексы" (входят в "Ростех") успешно завершили испытания легкой управляемой ракеты 9М134, также известной как "Булат", для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга. "Испытания легкой ракеты 9М134, также известной как "Булат", завершены с положительными результатами. Выполнение всех основных тактико-технических характеристик подтверждено", — рассказали там. "Булат" предназначен для поражения среднебронированных целей, в том числе оснащенных динамической защитой, легкобронированной и небронированной техники. Разработка имеет помехозащищенную систему управления с телеориентированием в лазерном луче, максимальная дальность стрельбы — не менее 3,5 километра, обладает тандемной кумулятивной боевой частью.
https://ria.ru/20241023/raketa-1979474655.html
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безопасность, высокоточные комплексы, ростех
Безопасность, Высокоточные комплексы, Ростех
"Высокоточные комплексы" успешно испытали ракету "Булат"

"Высокоточные комплексы" успешно завершили испытания ракеты "Булат" для ПТРК

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий стреляет из ПТРК "Корнет"
Российский военнослужащий стреляет из ПТРК Корнет - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий стреляет из ПТРК "Корнет" . Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. "Высокоточные комплексы" (входят в "Ростех") успешно завершили испытания легкой управляемой ракеты 9М134, также известной как "Булат", для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.
«
"Испытания легкой ракеты 9М134, также известной как "Булат", завершены с положительными результатами. Выполнение всех основных тактико-технических характеристик подтверждено", — рассказали там.
"Булат" предназначен для поражения среднебронированных целей, в том числе оснащенных динамической защитой, легкобронированной и небронированной техники. Разработка имеет помехозащищенную систему управления с телеориентированием в лазерном луче, максимальная дальность стрельбы — не менее 3,5 километра, обладает тандемной кумулятивной боевой частью.
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БезопасностьВысокоточные комплексыРостех
 
 
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