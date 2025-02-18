https://ria.ru/20250218/rabotniki-2000063322.html
Голикова рассказала, сколько человек необходимо привлечь на рынок труда
Голикова рассказала, сколько человек необходимо привлечь на рынок труда - РИА Новости, 18.02.2025
Голикова рассказала, сколько человек необходимо привлечь на рынок труда
Дополнительно 800 тысяч человек нужно будет привлечь на рынок труда дополнительно до 2030 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T14:50:00+03:00
2025-02-18T14:50:00+03:00
2025-02-18T14:57:00+03:00
россия
татьяна голикова
госдума рф
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777451759_169:0:3808:2047_1920x0_80_0_0_fe8ffe766b6a35f759a84371a91c611b.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Дополнительно 800 тысяч человек нужно будет привлечь на рынок труда дополнительно до 2030 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "На период до 2030 года нам нужно еще дополнительно вовлечь в экономику порядка 800 тысяч человек", - сказала Голикова на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Она отметила, что ввиду выхода на пенсию россиян в течение указанного периода, потребуется заместить 10,1 миллиона человек. Общая оценка замещения и вовлечения в экономику кадров составляет 10,9 миллиона человек. При этом из высших и средних учебных заведений до 2030 года выпустятся 6,7 миллиона выпускников. Высокий уровень замещающей потребности кадров сегодня находится в обрабатывающей промышленности, в строительстве, образовании, здравоохранении, а также в сфере транспортировки и хранения.
https://ria.ru/20250218/obuchenie-1999965329.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777451759_624:0:3353:2047_1920x0_80_0_0_a62a964bdd8108d50493f5d531c7d138.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, татьяна голикова, госдума рф, экономика
Россия, Татьяна Голикова, Госдума РФ, Экономика
Голикова рассказала, сколько человек необходимо привлечь на рынок труда
Голикова: России к 2030 году предстоит заместить более 10 миллионов работников
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Дополнительно 800 тысяч человек нужно будет привлечь на рынок труда дополнительно до 2030 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«
"На период до 2030 года нам нужно еще дополнительно вовлечь в экономику порядка 800 тысяч человек", - сказала Голикова
на заседании комитета Госдумы
по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Она отметила, что ввиду выхода на пенсию россиян в течение указанного периода, потребуется заместить 10,1 миллиона человек. Общая оценка замещения и вовлечения в экономику кадров составляет 10,9 миллиона человек.
При этом из высших и средних учебных заведений до 2030 года выпустятся 6,7 миллиона выпускников. Высокий уровень замещающей потребности кадров сегодня находится в обрабатывающей промышленности, в строительстве, образовании, здравоохранении, а также в сфере транспортировки и хранения.