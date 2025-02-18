https://ria.ru/20250218/rabotniki-2000063322.html

Голикова рассказала, сколько человек необходимо привлечь на рынок труда

Голикова рассказала, сколько человек необходимо привлечь на рынок труда - РИА Новости, 18.02.2025

Голикова рассказала, сколько человек необходимо привлечь на рынок труда

Дополнительно 800 тысяч человек нужно будет привлечь на рынок труда дополнительно до 2030 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T14:50:00+03:00

2025-02-18T14:50:00+03:00

2025-02-18T14:57:00+03:00

россия

татьяна голикова

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Дополнительно 800 тысяч человек нужно будет привлечь на рынок труда дополнительно до 2030 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "На период до 2030 года нам нужно еще дополнительно вовлечь в экономику порядка 800 тысяч человек", - сказала Голикова на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Она отметила, что ввиду выхода на пенсию россиян в течение указанного периода, потребуется заместить 10,1 миллиона человек. Общая оценка замещения и вовлечения в экономику кадров составляет 10,9 миллиона человек. При этом из высших и средних учебных заведений до 2030 года выпустятся 6,7 миллиона выпускников. Высокий уровень замещающей потребности кадров сегодня находится в обрабатывающей промышленности, в строительстве, образовании, здравоохранении, а также в сфере транспортировки и хранения.

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Варвара Скокшина

россия, татьяна голикова, госдума рф, экономика