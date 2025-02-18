https://ria.ru/20250218/putin-2000020724.html

Песков рассказал о рабочих планах Путина во вторник

Песков рассказал о рабочих планах Путина во вторник - РИА Новости, 18.02.2025

Песков рассказал о рабочих планах Путина во вторник

Президент России Владимир Путин во вторник будет работать в Санкт- Петербурге, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T12:15:00+03:00

2025-02-18T12:15:00+03:00

2025-02-18T12:15:00+03:00

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник будет работать в Санкт- Петербурге, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня во второй половине дня президент в Санкт-Петербурге", - сказал Песков журналистам.

россия

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2025

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин