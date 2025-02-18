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Песков рассказал о рабочих планах Путина во вторник
Песков рассказал о рабочих планах Путина во вторник - РИА Новости, 18.02.2025
Песков рассказал о рабочих планах Путина во вторник
Президент России Владимир Путин во вторник будет работать в Санкт- Петербурге, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T12:15:00+03:00
2025-02-18T12:15:00+03:00
2025-02-18T12:15:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник будет работать в Санкт- Петербурге, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня во второй половине дня президент в Санкт-Петербурге", - сказал Песков журналистам.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал о рабочих планах Путина во вторник
Песков: Путин во вторник будет работать в Санкт-Петербурге