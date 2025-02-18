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Путин поручил обеспечить финансирование выплат жителям курского приграничья - РИА Новости, 18.02.2025
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19:26 18.02.2025 (обновлено: 19:27 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/putin--2000153478.html
Путин поручил обеспечить финансирование выплат жителям курского приграничья
Путин поручил обеспечить финансирование выплат жителям курского приграничья - РИА Новости, 18.02.2025
Путин поручил обеспечить финансирование выплат жителям курского приграничья
Президент России Владимир Путин поручил министерству финансов РФ обеспечить финансирование для дополнительных выплат утратившим имущество жителям Курского... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T19:26:00+03:00
2025-02-18T19:27:00+03:00
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил министерству финансов РФ обеспечить финансирование для дополнительных выплат утратившим имущество жителям Курского приграничья. "Я прошу министерство финансов (РФ - ред.) обеспечить необходимое финансирование", - сказал он в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видео-конференц-связи.
https://ria.ru/20250218/putin-2000148074.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин поручил обеспечить финансирование выплат жителям курского приграничья

Путин поручил обеспечить выплаты утратившим имущество жителям Курской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил министерству финансов РФ обеспечить финансирование для дополнительных выплат утратившим имущество жителям Курского приграничья.
"Я прошу министерство финансов (РФ - ред.) обеспечить необходимое финансирование", - сказал он в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видео-конференц-связи.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Путин рассказал о работе властей Курской области по вопросу помощи жителям
Вчера, 19:06
 
Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
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