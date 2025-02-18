https://ria.ru/20250218/putin--2000153478.html

Путин поручил обеспечить финансирование выплат жителям курского приграничья

Путин поручил обеспечить финансирование выплат жителям курского приграничья - РИА Новости, 18.02.2025

Путин поручил обеспечить финансирование выплат жителям курского приграничья

Президент России Владимир Путин поручил министерству финансов РФ обеспечить финансирование для дополнительных выплат утратившим имущество жителям Курского... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T19:26:00+03:00

2025-02-18T19:26:00+03:00

2025-02-18T19:27:00+03:00

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил министерству финансов РФ обеспечить финансирование для дополнительных выплат утратившим имущество жителям Курского приграничья. "Я прошу министерство финансов (РФ - ред.) обеспечить необходимое финансирование", - сказал он в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видео-конференц-связи.

https://ria.ru/20250218/putin-2000148074.html

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владимир путин, россия, общество