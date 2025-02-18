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Слуцкий заявил о провале политики по изоляции России - РИА Новости, 18.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:44 18.02.2025 (обновлено: 18:46 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/proval-2000137292.html
Слуцкий заявил о провале политики по изоляции России
Слуцкий заявил о провале политики по изоляции России - РИА Новости, 18.02.2025
Слуцкий заявил о провале политики по изоляции России
Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде ознаменовали провал политики по изоляции России, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T18:44:00+03:00
2025-02-18T18:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
ближний восток
леонид слуцкий (политик)
сергей лавров
юрий ушаков
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде ознаменовали провал политики по изоляции России, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. "Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде ознаменовали провал политики по изоляции России. Результаты первых контактов конструктивны. Стороны слышали друг друга, признавая право каждого на защиту национальных интересов. По сути, завершилась "дипломатическая война", развязанная еще (Бараком) Обамой на излете срока его (президентских) полномочий", - сказал он РИА Новости. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По словам Слуцкого, Лавров и Рубио договорились восстановить численный состав дипмиссий в Москве и Вашингтоне, при этом депутат добавил, что "хотелось бы столь же позитивного подхода от американцев и в отношении российской дипсобственности в Сан-Франциско". Депутат считает, что переговорами в Эр-Рияде было положено начало процесса по украинскому урегулированию. "Есть договоренность создать в ближайшее время переговорные группы и подготовить встречу президентов России и США. И в целом задан положительный вектор для восстановления российско-американского сотрудничества и снятия искусственных преград на пути развития взаимовыгодного экономического сотрудничества. Показательным стало заявление госсекретаря США о неизбежности отмены западных санкций против России после завершения конфликта на Украине", - заключил он.
https://ria.ru/20250218/sanktsii-2000136590.html
https://ria.ru/20250218/peregovory-2000069646.html
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в мире, россия, сша, ближний восток, леонид слуцкий (политик), сергей лавров, юрий ушаков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, украина, саудовская аравия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Ближний Восток, Леонид Слуцкий (политик), Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Украина, Саудовская Аравия
Слуцкий заявил о провале политики по изоляции России

Слуцкий: переговоры России и США ознаменовали провал политики по изоляции России

© РИА Новости / Pool/Александр Щербак | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Pool/Александр Щербак
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде ознаменовали провал политики по изоляции России, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
"Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде ознаменовали провал политики по изоляции России. Результаты первых контактов конструктивны. Стороны слышали друг друга, признавая право каждого на защиту национальных интересов. По сути, завершилась "дипломатическая война", развязанная еще (Бараком) Обамой на излете срока его (президентских) полномочий", - сказал он РИА Новости.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Россия и США не обсуждали снятие санкций, заявил глава РФПИ
Вчера, 18:42
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
По словам Слуцкого, Лавров и Рубио договорились восстановить численный состав дипмиссий в Москве и Вашингтоне, при этом депутат добавил, что "хотелось бы столь же позитивного подхода от американцев и в отношении российской дипсобственности в Сан-Франциско".
Депутат считает, что переговорами в Эр-Рияде было положено начало процесса по украинскому урегулированию.
"Есть договоренность создать в ближайшее время переговорные группы и подготовить встречу президентов России и США. И в целом задан положительный вектор для восстановления российско-американского сотрудничества и снятия искусственных преград на пути развития взаимовыгодного экономического сотрудничества. Показательным стало заявление госсекретаря США о неизбежности отмены западных санкций против России после завершения конфликта на Украине", - заключил он.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Делегации подвели итоги переговоров России и США в Эр-Рияде
Вчера, 16:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАБлижний ВостокЛеонид Слуцкий (политик)Сергей ЛавровЮрий УшаковПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеУкраинаСаудовская Аравия
 
 
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