https://ria.ru/20250218/proval-2000137292.html

Слуцкий заявил о провале политики по изоляции России

Слуцкий заявил о провале политики по изоляции России - РИА Новости, 18.02.2025

Слуцкий заявил о провале политики по изоляции России

Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде ознаменовали провал политики по изоляции России, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T18:44:00+03:00

2025-02-18T18:44:00+03:00

2025-02-18T18:46:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде ознаменовали провал политики по изоляции России, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. "Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде ознаменовали провал политики по изоляции России. Результаты первых контактов конструктивны. Стороны слышали друг друга, признавая право каждого на защиту национальных интересов. По сути, завершилась "дипломатическая война", развязанная еще (Бараком) Обамой на излете срока его (президентских) полномочий", - сказал он РИА Новости. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По словам Слуцкого, Лавров и Рубио договорились восстановить численный состав дипмиссий в Москве и Вашингтоне, при этом депутат добавил, что "хотелось бы столь же позитивного подхода от американцев и в отношении российской дипсобственности в Сан-Франциско". Депутат считает, что переговорами в Эр-Рияде было положено начало процесса по украинскому урегулированию. "Есть договоренность создать в ближайшее время переговорные группы и подготовить встречу президентов России и США. И в целом задан положительный вектор для восстановления российско-американского сотрудничества и снятия искусственных преград на пути развития взаимовыгодного экономического сотрудничества. Показательным стало заявление госсекретаря США о неизбежности отмены западных санкций против России после завершения конфликта на Украине", - заключил он.

https://ria.ru/20250218/sanktsii-2000136590.html

https://ria.ru/20250218/peregovory-2000069646.html

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