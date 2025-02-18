https://ria.ru/20250218/prognoz-2000075382.html

В нынешнем виде страны уже не будет. Точный прогноз индийского астролога

В нынешнем виде страны уже не будет. Точный прогноз индийского астролога - РИА Новости, 18.02.2025

В нынешнем виде страны уже не будет. Точный прогноз индийского астролога

Индийский нумеролог Абигья Ананд доказал: слова ребенка стоит воспринимать всерьез. Еще школьником он детально описал развитие пандемии ковид-19. Заранее... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T17:30:00+03:00

2025-02-18T17:30:00+03:00

2025-02-18T17:30:00+03:00

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Индийский нумеролог Абигья Ананд доказал: слова ребенка стоит воспринимать всерьез. Еще школьником он детально описал развитие пандемии ковид-19. Заранее предупредил мир о начале украинского конфликта. А теперь составил точный прогноз на ближайшее десятилетие. Так что, есть о чем подумать.Мудрость ВостокаМир узнал о нем в начале 2019 года. Тогда 12-летний мальчик из индийского Бангалора на своем интернет-канале выложил видео, в котором рассказывал о надвигающейся катастрофе – неизвестной болезни, что охватит всю планету.Стоит ли говорить, что уже к началу следующего года – с появлением первых сообщений о коронавирусе – просмотры у видео-ролика взлетели в десяти раз. А тот самый подросток в одночасье стал знаменитым.Абигья Ананд родился в семье IT-специалиста IBM. С ранних лет он проявил незаурядные способности: в три года уже бегло читал, мог различать марки двухсот автомобилей и по памяти называл флаги полусотни стран. А в восемь с легкостью решал математические задачи для средней школы.Интерес к счету быстро дополнила страсть к астрологии. В свои десять лет юный Абигья на полном серьезе заявил родителям, что хотел бы заняться прогнозированием. Те не стали препятствовать. И вскоре мальчик опубликовал свои первые предсказания для всего мира.Одно из них как раз и касалось начала пандемии. Следуя методу Ананда, расположение планет в тот год не предвещало ничего хорошего. Он посоветовал каждому воздержаться от поездок за рубеж в период с ноября 2019-го по апрель 2020-го.В самый разгар пандемии коронавируса Абигья почти ежемесячно сообщал, сколько человек заразятся ковидом в будущем, какое число из них погибнет, где и в какое время будут новые вспышки и когда распространение болезни все-таки остановят.По его словам, произойдет это в 2022-м. Так оно и случилось – в тот год ВОЗ впервые сообщил, что заболеваемость ковид-19 заметно снижается. Однако больше запомнилось другое предсказание индийского пророка, сделанное в самом начале 2022-го."В период с января по март ожидается противостояние Сатурна и Марса. Конфронтация двух планет ознаменует начала перехода к новому циклу, который продлится 400 лет. Каждый из таких этапов ведет мир к следующему, особому и более совершенному, состоянию", – сказал мальчик-пророк.С началом российской СВО на Украине мир убедился в правдивости этих слов. Но в то же время стал с нетерпением ждать следующих откровений – об окончании острой фазы конфликта.Судьбоносный выборЕсли верить нынешним прогнозам Ананда – а они уже составлены, то ждать осталось совсем недолго.В целом, Абигья дает оптимистичный взгляд на будущее – о Третьей мировой говорить не приходится. Но это не значит, что процесс переустройства мира окончательно прекратится. Так, в 2025-м ожидается несколько конфликтов в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях."Что же касается российской операции на Украине, я внимательно слежу за развитием событий уже два года. И на данный момент не вижу четкого конца. Возможно, это связано с наступившей эрой Змеи", – рассказал Ананд.Последнее, пояснил он, означает некую раздвоенность, неопределенность – когда исход событий зависит от всех и каждого. А каждый шаг должен быть взвешен и тщательно обдуман."Если в 2025 году одна из сторон пойдет по ложному пути, мы будем наблюдать новую вспышку конфликта на Украине приблизительно в 2028 году", – уточнил индийский пророк.Не исключено, добавил он, что причиной роковой ошибки станет вмешательство в непростой геополитический вопрос третьих сторон. Эти слова особенно тревожны, если учесть ту "развилку", по которой пошел мир.С одной стороны, американский лидер Дональд Трамп для окончания СВО и установления многополярного мира спешит поскорее усадить за стол переговоров Россию и Украину. С другой – Европа, которая на Мюнхенской конференции, по сути, объявила идее многополярности войну.Абигья успокаивает: если все в 2025-м будет сделано правильно, Россию ожидают "три года благоденствия". Мудрый и взвешенный подход приведет к тому, что "кармический потенциал страны к 2028-му будет постоянно расти".О судьбе Украины индийский пророк пока не говорит ничего конкретного. "Одно ясно точно – в текущем виде эта страна существовать уже не будет. К 2030 году в ней произойдут серьезные изменения. Это могут быть как территориальные, так внутриполитические преобразования", – подчеркнул он.С кем объединяться?Еще летом 2024 года Абигья Ананд предсказал победу Трампа на президентских выборах в США. А теперь предупреждает новоиспеченного лидера об опасности. Дело в том, что Америку в ближайшие пять лет ждут масштабные потрясения."Можно сказать, что Америка будет переживать период схожий с тем, что прошла Римская империя на исходе своего существования. Внутренние силы будут раздирать страну. Власти рискуют потерять контроль как над собственным населением, так и на мировой арене", – отметил пророк.По его словам, это не означает моментального политического краха одной из сверхдержав. Скорее, "постепенное угасание кармического потенциала". В этой связи для США актуально как никогда решить, какие отношения выстроить с другим мировым лидером – Россией."Ведь, если американцы последуют старому порядку и будут воспринимать Россию как врага, это только ускорит самораспад США, – предупредил Ананд. – А Россия, в свою очередь, постепенно объединится с Китаем и Индией".С таким мир еще не сталкивалсяА объединение, по его мнению, в ближайшие годы важно как никогда. Ведь миру суждено столкнуться с глобальными вызовами пострашнее, чем коронавирус."В ближайшие 10-15 лет планету ожидают значительные изменения. Вероятно, это будет череда природных катастроф. Лично у меня наибольшее беспокойство вызывает Южно-Китайский и Восточно-Индийский регионы", – предупредил Абигья.Да и новых болезней не избежать. Например, к 2030 году ожидается либо вспышка ранее неизвестного заболевания, либо серьезная мутация уже существующего вируса."Не скажу, что смертность от него будет такой же высокой, как от ковид-19. Однако мир долго не сможет найти противоядие", – отметил Ананд.Наконец, астролог отметил, что в ближайшее десятилетие человечеству надлежит уделить особое внимание быстро развивающимся технологиям ИИ."В будущем они помогут в решении продовольственной проблемы, – рассказал он. – Следующие десять лет возможна череда крупных землетрясений и цунами. А значит – заметное сокращение сельскохозяйственных площадей".Однако пережить очередную волну невзгод и трудностей можно лишь вместе. А потому странам уже сейчас надлежит подумать: идти вперед вместе или в одиночку возделывать свой сад. Но тогда – каждый сам за себя.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

украина, россия, сша