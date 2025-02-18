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Букмекеры оценили шанс скорой встречи Путина с Трампом - РИА Новости, 18.02.2025
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14:27 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/prognoz-2000057488.html
Букмекеры оценили шанс скорой встречи Путина с Трампом
Букмекеры оценили шанс скорой встречи Путина с Трампом - РИА Новости, 18.02.2025
Букмекеры оценили шанс скорой встречи Путина с Трампом
Оценка букмекерами шансов на встречу лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в первые 100 дней правления последнего составляет 78%, при этом РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T14:27:00+03:00
2025-02-18T14:27:00+03:00
россия
украина
сша
владимир путин
юрий ушаков
дональд трамп
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Оценка букмекерами шансов на встречу лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в первые 100 дней правления последнего составляет 78%, при этом вероятность заключения перемирия между РФ и Украиной в 2025 году равна 74%, следует из данных онлайн-платформы Polymarket. По информации сервиса, в настоящее время вероятность личной встречи между главами двух государств до 29 апреля равна 78%, это чуть ниже пикового показателя в 83%, зафиксированного в ночь на вторник. При этом вероятность заключения в 2025 году перемирия между Россией и Украиной, по мнению букмекеров, составляет 74%, что является рекордным показателем с момента начала отсчета 30 декабря прошлого года. Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что заморозка российско-украинского конфликта или временное перемирие неприемлемы, потому как будут использованы Западом для укрепления военного потенциала киевского режима. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html
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россия
украина
сша
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россия, украина, сша, владимир путин, юрий ушаков, дональд трамп, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Россия, Украина, США, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Букмекеры оценили шанс скорой встречи Путина с Трампом

Polymarket: букмекеры оценили шанс скорой встречи Путина и Трампа в 78 процентов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Оценка букмекерами шансов на встречу лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в первые 100 дней правления последнего составляет 78%, при этом вероятность заключения перемирия между РФ и Украиной в 2025 году равна 74%, следует из данных онлайн-платформы Polymarket.
По информации сервиса, в настоящее время вероятность личной встречи между главами двух государств до 29 апреля равна 78%, это чуть ниже пикового показателя в 83%, зафиксированного в ночь на вторник.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Почему Штаты пошли на переговоры с Россией
Вчера, 08:00
При этом вероятность заключения в 2025 году перемирия между Россией и Украиной, по мнению букмекеров, составляет 74%, что является рекордным показателем с момента начала отсчета 30 декабря прошлого года.
Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что заморозка российско-украинского конфликта или временное перемирие неприемлемы, потому как будут использованы Западом для укрепления военного потенциала киевского режима. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Первая сессия переговоров России и США в Эр-Рияде завершилась
Вчера, 14:07
 
РоссияУкраинаСШАВладимир ПутинЮрий УшаковДональд ТрампСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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