https://ria.ru/20250218/prognoz-2000057488.html

Букмекеры оценили шанс скорой встречи Путина с Трампом

Букмекеры оценили шанс скорой встречи Путина с Трампом - РИА Новости, 18.02.2025

Букмекеры оценили шанс скорой встречи Путина с Трампом

Оценка букмекерами шансов на встречу лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в первые 100 дней правления последнего составляет 78%, при этом РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T14:27:00+03:00

2025-02-18T14:27:00+03:00

2025-02-18T14:27:00+03:00

россия

украина

сша

владимир путин

юрий ушаков

дональд трамп

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Оценка букмекерами шансов на встречу лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в первые 100 дней правления последнего составляет 78%, при этом вероятность заключения перемирия между РФ и Украиной в 2025 году равна 74%, следует из данных онлайн-платформы Polymarket. По информации сервиса, в настоящее время вероятность личной встречи между главами двух государств до 29 апреля равна 78%, это чуть ниже пикового показателя в 83%, зафиксированного в ночь на вторник. При этом вероятность заключения в 2025 году перемирия между Россией и Украиной, по мнению букмекеров, составляет 74%, что является рекордным показателем с момента начала отсчета 30 декабря прошлого года. Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что заморозка российско-украинского конфликта или временное перемирие неприемлемы, потому как будут использованы Западом для укрепления военного потенциала киевского режима. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, сша, владимир путин, юрий ушаков, дональд трамп, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)