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В Пензе ликвидировали открытое горение в производственном здании
В Пензе ликвидировали открытое горение в производственном здании - РИА Новости, 18.02.2025
В Пензе ликвидировали открытое горение в производственном здании
Пожарные ликвидировали открытое горение в производственном здании в Пензе, где пожар охватил 800 квадратных метров, сообщил региональный главк МЧС России. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T22:16:00+03:00
2025-02-18T22:16:00+03:00
2025-02-18T22:16:00+03:00
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САРАТОВ, 18 фев - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в производственном здании в Пензе, где пожар охватил 800 квадратных метров, сообщил региональный главк МЧС России. Ранее МЧС РФ сообщило, что на улице Рябова в Пензе загорелось производственное здание внутри и по кровле на площади 600 квадратных метров. Как отметили в областном главке МЧС, предварительно, никто не пострадал. В главке уточнили РИА Новости, что пожар произошел по адресу: улица Рябова, 31Г. По информации сервиса "2-ГИС", по данному адресу располагаются ряд производств, включая мебельные. Позднее в МЧС РФ сообщили, что пожар локализован на площади 800 квадратных метров. "Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении главка в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, коммерческая недвижимость, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пензе ликвидировали открытое горение в производственном здании
МЧС: открытое горение в производственном здании в Пензе ликвидировано