https://ria.ru/20250218/pozhar-2000172338.html

В Пензе ликвидировали открытое горение в производственном здании

В Пензе ликвидировали открытое горение в производственном здании - РИА Новости, 18.02.2025

В Пензе ликвидировали открытое горение в производственном здании

Пожарные ликвидировали открытое горение в производственном здании в Пензе, где пожар охватил 800 квадратных метров, сообщил региональный главк МЧС России. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T22:16:00+03:00

2025-02-18T22:16:00+03:00

2025-02-18T22:16:00+03:00

происшествия

коммерческая недвижимость

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 18 фев - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в производственном здании в Пензе, где пожар охватил 800 квадратных метров, сообщил региональный главк МЧС России. Ранее МЧС РФ сообщило, что на улице Рябова в Пензе загорелось производственное здание внутри и по кровле на площади 600 квадратных метров. Как отметили в областном главке МЧС, предварительно, никто не пострадал. В главке уточнили РИА Новости, что пожар произошел по адресу: улица Рябова, 31Г. По информации сервиса "2-ГИС", по данному адресу располагаются ряд производств, включая мебельные. Позднее в МЧС РФ сообщили, что пожар локализован на площади 800 квадратных метров. "Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении главка в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250209/peterburg-1998306249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, коммерческая недвижимость, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)