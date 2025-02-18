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В Пензе ликвидировали открытое горение в производственном здании - РИА Новости, 18.02.2025
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22:16 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/pozhar-2000172338.html
В Пензе ликвидировали открытое горение в производственном здании
В Пензе ликвидировали открытое горение в производственном здании - РИА Новости, 18.02.2025
В Пензе ликвидировали открытое горение в производственном здании
Пожарные ликвидировали открытое горение в производственном здании в Пензе, где пожар охватил 800 квадратных метров, сообщил региональный главк МЧС России. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T22:16:00+03:00
2025-02-18T22:16:00+03:00
происшествия
коммерческая недвижимость
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 18 фев - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в производственном здании в Пензе, где пожар охватил 800 квадратных метров, сообщил региональный главк МЧС России. Ранее МЧС РФ сообщило, что на улице Рябова в Пензе загорелось производственное здание внутри и по кровле на площади 600 квадратных метров. Как отметили в областном главке МЧС, предварительно, никто не пострадал. В главке уточнили РИА Новости, что пожар произошел по адресу: улица Рябова, 31Г. По информации сервиса "2-ГИС", по данному адресу располагаются ряд производств, включая мебельные. Позднее в МЧС РФ сообщили, что пожар локализован на площади 800 квадратных метров. "Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении главка в Telegram-канале.
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происшествия, коммерческая недвижимость, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пензе ликвидировали открытое горение в производственном здании

МЧС: открытое горение в производственном здании в Пензе ликвидировано

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
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САРАТОВ, 18 фев - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в производственном здании в Пензе, где пожар охватил 800 квадратных метров, сообщил региональный главк МЧС России.
Ранее МЧС РФ сообщило, что на улице Рябова в Пензе загорелось производственное здание внутри и по кровле на площади 600 квадратных метров. Как отметили в областном главке МЧС, предварительно, никто не пострадал. В главке уточнили РИА Новости, что пожар произошел по адресу: улица Рябова, 31Г. По информации сервиса "2-ГИС", по данному адресу располагаются ряд производств, включая мебельные. Позднее в МЧС РФ сообщили, что пожар локализован на площади 800 квадратных метров.
«
"Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении главка в Telegram-канале.
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ПроисшествияКоммерческая недвижимостьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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