Рейтинг@Mail.ru
Яковенко оценил итоги саммита ЕС в Париже - РИА Новости, 18.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 18.02.2025 (обновлено: 13:49 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/posol-2000049104.html
Яковенко оценил итоги саммита ЕС в Париже
Яковенко оценил итоги саммита ЕС в Париже - РИА Новости, 18.02.2025
Яковенко оценил итоги саммита ЕС в Париже
Саммит ряда членов Евросоюза, прошедший в Париже в преддверии российско-американских переговоров в Эр-Рияде, предсказуемо закончился ничем, как и вероятные... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T13:48:00+03:00
2025-02-18T13:49:00+03:00
в мире
париж
европа
россия
александр яковенко
дональд трамп
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979186653_0:22:3072:1750_1920x0_80_0_0_71885b5f8115ded1f514058063e68457.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Саммит ряда членов Евросоюза, прошедший в Париже в преддверии российско-американских переговоров в Эр-Рияде, предсказуемо закончился ничем, как и вероятные попытки добиться включения Европы в переговоры РФ-США в Саудовской Аравии, высказал мнение РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. Во вторник в столице Саудовской Аравии проходят российско-американские переговоры. До этого, в понедельник, ряд лидеров европейских стран провели экстренную встречу в Париже, чтобы обсудить ситуацию на Украине в свете позиции США, включая недавние переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На это собрание не были приглашены представители ряда стран Евросоюза, включая Чехию и Румынию. Завершился саммит без итоговых заявлений. "Секретный, в том числе от остальных членов ЕС, неформальный саммит в Париже, похоже закончился ничем. Иначе и быть не могло. Понятно, что накануне Макрон пытался уговорить Трампа предоставить Европе место за столом переговоров в Эр-Рияде. Но там Украина - лишь один из вопросов российско-американской повестки дня. В их числе, понятно, и проблематика евробезопасности, где Европа давно признала "американское лидерство". Тогда в чем вопрос?" - сказал Яковенко. Он отметил, что Трамп еще в 2017 году заявил о своем видении мира сильных суверенных государств, к которым слабый и наднациональный Евросоюз явно не относятся. "Европе давно пора перестать жить в воображаемом мире и фантазировать о некой позиции силы. И слезы (главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа) Хойсгена тут не помогут", - добавил Яковенко.
https://ria.ru/20250218/sammit-1999962482.html
https://ria.ru/20250218/sammit-1999978908.html
париж
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979186653_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_42eeeadde79d8550105a9f66ab629e8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, париж, европа, россия, александр яковенко, дональд трамп, владимир путин, евросоюз
В мире, Париж, Европа, Россия, Александр Яковенко, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евросоюз
Яковенко оценил итоги саммита ЕС в Париже

Посол Яковенко: саммит ЕС в Париже предсказуемо закончился ничем

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Яковенко
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Александр Яковенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Саммит ряда членов Евросоюза, прошедший в Париже в преддверии российско-американских переговоров в Эр-Рияде, предсказуемо закончился ничем, как и вероятные попытки добиться включения Европы в переговоры РФ-США в Саудовской Аравии, высказал мнение РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
Во вторник в столице Саудовской Аравии проходят российско-американские переговоры. До этого, в понедельник, ряд лидеров европейских стран провели экстренную встречу в Париже, чтобы обсудить ситуацию на Украине в свете позиции США, включая недавние переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На это собрание не были приглашены представители ряда стран Евросоюза, включая Чехию и Румынию. Завершился саммит без итоговых заявлений.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони после саммита в Париже. 17 февраля 2025 года - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
СМИ: Мелони раскритиковала саммит по Украине в Париже
Вчера, 07:03
"Секретный, в том числе от остальных членов ЕС, неформальный саммит в Париже, похоже закончился ничем. Иначе и быть не могло. Понятно, что накануне Макрон пытался уговорить Трампа предоставить Европе место за столом переговоров в Эр-Рияде. Но там Украина - лишь один из вопросов российско-американской повестки дня. В их числе, понятно, и проблематика евробезопасности, где Европа давно признала "американское лидерство". Тогда в чем вопрос?" - сказал Яковенко.
Он отметил, что Трамп еще в 2017 году заявил о своем видении мира сильных суверенных государств, к которым слабый и наднациональный Евросоюз явно не относятся.
"Европе давно пора перестать жить в воображаемом мире и фантазировать о некой позиции силы. И слезы (главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа) Хойсгена тут не помогут", - добавил Яковенко.
Президент Франции Эммануэль Макрон перед встречей глав европейских государств по Украине в Париже. 18 февраля 2025 года - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
СМИ раскрыли, что произошло на экстренном саммите Макрона
Вчера, 10:04
 
В миреПарижЕвропаРоссияАлександр ЯковенкоДональд ТрампВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала