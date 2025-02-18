Яковенко оценил итоги саммита ЕС в Париже
Посол Яковенко: саммит ЕС в Париже предсказуемо закончился ничем
Александр Яковенко. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Саммит ряда членов Евросоюза, прошедший в Париже в преддверии российско-американских переговоров в Эр-Рияде, предсказуемо закончился ничем, как и вероятные попытки добиться включения Европы в переговоры РФ-США в Саудовской Аравии, высказал мнение РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
Во вторник в столице Саудовской Аравии проходят российско-американские переговоры. До этого, в понедельник, ряд лидеров европейских стран провели экстренную встречу в Париже, чтобы обсудить ситуацию на Украине в свете позиции США, включая недавние переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На это собрание не были приглашены представители ряда стран Евросоюза, включая Чехию и Румынию. Завершился саммит без итоговых заявлений.
"Секретный, в том числе от остальных членов ЕС, неформальный саммит в Париже, похоже закончился ничем. Иначе и быть не могло. Понятно, что накануне Макрон пытался уговорить Трампа предоставить Европе место за столом переговоров в Эр-Рияде. Но там Украина - лишь один из вопросов российско-американской повестки дня. В их числе, понятно, и проблематика евробезопасности, где Европа давно признала "американское лидерство". Тогда в чем вопрос?" - сказал Яковенко.
Он отметил, что Трамп еще в 2017 году заявил о своем видении мира сильных суверенных государств, к которым слабый и наднациональный Евросоюз явно не относятся.
"Европе давно пора перестать жить в воображаемом мире и фантазировать о некой позиции силы. И слезы (главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа) Хойсгена тут не помогут", - добавил Яковенко.