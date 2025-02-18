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Синоптик рассказал о погоде в Москве в начале марта
Синоптик рассказал о погоде в Москве в начале марта - РИА Новости, 18.02.2025
Синоптик рассказал о погоде в Москве в начале марта
Первые пять дней ожидаются в Москве с заметным превышением климатической нормы и положительными температурами днем, сообщил ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T19:35:00+03:00
2025-02-18T19:35:00+03:00
2025-02-18T19:35:00+03:00
общество
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михаил леус
погода
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Первые пять дней ожидаются в Москве с заметным превышением климатической нормы и положительными температурами днем, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Первая пятидневка марта также пройдет с заметным превышением климатической нормы, с дневными положительными температурами", - написал Леус в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в начале марта
Синоптик Леус: первые пять дней марта в Москве будут теплее климатической нормы