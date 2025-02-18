https://ria.ru/20250218/pogoda-2000155017.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в начале марта

Синоптик рассказал о погоде в Москве в начале марта - РИА Новости, 18.02.2025

Синоптик рассказал о погоде в Москве в начале марта

Первые пять дней ожидаются в Москве с заметным превышением климатической нормы и положительными температурами днем, сообщил ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T19:35:00+03:00

2025-02-18T19:35:00+03:00

2025-02-18T19:35:00+03:00

общество

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Первые пять дней ожидаются в Москве с заметным превышением климатической нормы и положительными температурами днем, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Первая пятидневка марта также пройдет с заметным превышением климатической нормы, с дневными положительными температурами", - написал Леус в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250207/davlenie-1997890845.html

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, михаил леус, погода