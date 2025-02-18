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Синоптик рассказал о погоде в Москве в начале марта - РИА Новости, 18.02.2025
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19:35 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/pogoda-2000155017.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в начале марта
Синоптик рассказал о погоде в Москве в начале марта - РИА Новости, 18.02.2025
Синоптик рассказал о погоде в Москве в начале марта
Первые пять дней ожидаются в Москве с заметным превышением климатической нормы и положительными температурами днем, сообщил ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T19:35:00+03:00
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общество
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Первые пять дней ожидаются в Москве с заметным превышением климатической нормы и положительными температурами днем, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Первая пятидневка марта также пройдет с заметным превышением климатической нормы, с дневными положительными температурами", - написал Леус в своем Telegram-канале.
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в начале марта

Синоптик Леус: первые пять дней марта в Москве будут теплее климатической нормы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Теплая погода в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Первые пять дней ожидаются в Москве с заметным превышением климатической нормы и положительными температурами днем, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"Первая пятидневка марта также пройдет с заметным превышением климатической нормы, с дневными положительными температурами", - написал Леус в своем Telegram-канале.
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ОбществоМоскваМихаил ЛеусПогода
 
 
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