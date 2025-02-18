https://ria.ru/20250218/podmoskove-2000162421.html
Глава Подмосковья подписал закон о запрете продажи алкоголя во дворах домов
Глава Подмосковья подписал закон о запрете продажи алкоголя во дворах домов - РИА Новости, 18.02.2025
Глава Подмосковья подписал закон о запрете продажи алкоголя во дворах домов
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подписал закон, запрещающий продавать алкоголь во дворах многоквартирных домов в Подмосковье, он... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T20:42:00+03:00
2025-02-18T20:42:00+03:00
2025-02-18T20:42:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подписал закон, запрещающий продавать алкоголь во дворах многоквартирных домов в Подмосковье, он вступит в силу с 1 сентября. "Подписал закон, запрещающий продавать алкоголь в магазинах, которые расположены во дворах многоквартирных домов. Закон, который приняла Мособлдума, вступит в силу с 1 сентября. По понятным причинам, жителям не нравится соседство подобных точек с МКД и игровыми площадками - там, где гуляют дети, отдыхают взрослые. Такие магазины увеличивают риск появления конфликтной ситуации, может раздражать и их внешний вид", - написал Воробьев в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что в регионе участились случаи преступлений в состоянии алкогольного опьянения - около 5 тысяч за 2024 год, более 1 тысячи протоколов было составлено на несовершеннолетних за употребление спиртного. Выросло число жалоб от жителей - на шум во дворах, грязь и отсутствие порядка. Так, с 1 сентября розничная продажа алкоголя в магазине при жилом доме будет разрешена, только если торговый объект расположен в пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях, а вход и выход в магазин для посетителей находится со стороны улично-дорожной сети и расположен в радиусе до 30 метров до края проезжей части. Во всех остальных случаях, когда вход и выход в магазин находятся со стороны двора, продажа алкоголя будет запрещена. В кафе, столовых и барах, расположенных в многоквартирном доме, будет запрещено продавать алкоголь с 23.00 до 08.00. Исключением станут рестораны. Требования к минимальному уставному капиталу, необходимому для получения лицензии на розничную продажу алкоголя. увеличатся с 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250218/podmoskove-2000150869.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, московская областная дума
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Московская областная дума
Глава Подмосковья подписал закон о запрете продажи алкоголя во дворах домов
Воробьев подписал закон о запрете продажи алкоголя во дворах подмосковных домов
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подписал закон, запрещающий продавать алкоголь во дворах многоквартирных домов в Подмосковье, он вступит в силу с 1 сентября.
"Подписал закон, запрещающий продавать алкоголь в магазинах, которые расположены во дворах многоквартирных домов. Закон, который приняла Мособлдума
, вступит в силу с 1 сентября. По понятным причинам, жителям не нравится соседство подобных точек с МКД и игровыми площадками - там, где гуляют дети, отдыхают взрослые. Такие магазины увеличивают риск появления конфликтной ситуации, может раздражать и их внешний вид", - написал Воробьев
в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в регионе участились случаи преступлений в состоянии алкогольного опьянения - около 5 тысяч за 2024 год, более 1 тысячи протоколов было составлено на несовершеннолетних за употребление спиртного. Выросло число жалоб от жителей - на шум во дворах, грязь и отсутствие порядка.
Так, с 1 сентября розничная продажа алкоголя в магазине при жилом доме будет разрешена, только если торговый объект расположен в пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях, а вход и выход в магазин для посетителей находится со стороны улично-дорожной сети и расположен в радиусе до 30 метров до края проезжей части. Во всех остальных случаях, когда вход и выход в магазин находятся со стороны двора, продажа алкоголя будет запрещена.
В кафе, столовых и барах, расположенных в многоквартирном доме, будет запрещено продавать алкоголь с 23.00 до 08.00. Исключением станут рестораны.
Требования к минимальному уставному капиталу, необходимому для получения лицензии на розничную продажу алкоголя. увеличатся с 500 тысяч до 1 миллиона рублей.