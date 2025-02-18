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Коммунальные службы Подмосковья получили 115 единиц спецтехники
Коммунальные службы Подмосковья получили 115 единиц спецтехники - РИА Новости, 18.02.2025
Коммунальные службы Подмосковья получили 115 единиц спецтехники
Более 100 единиц спецтехники пополнили автопарк коммунальных служб Московской области за последние два года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T19:13:00+03:00
2025-02-18T19:13:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Более 100 единиц спецтехники пополнили автопарк коммунальных служб Московской области за последние два года, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона. В ведомстве уточнили, что в автопарке коммунальных служб появились каналопромывочные и илососные машины, экскаваторы и самосвалы, автомобильные краны, автоцистерны и краны манипуляторы, автогрейдер, газели бортовые и фургоны. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил важность обновления парка спецтехники. Так, благодаря новым специальным техническим средствам повысится эффективность работы специалистов, а также уменьшится время проведения работ. Техника обеспечит бесперебойное функционирование важных объектов жизнеобеспечения, функционирование сетей водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения, которые находятся в зоне эксплуатации предприятия. Технику распределили в десять филиалов предприятия "Коммунальные системы Московской области", которые находятся в семи городских округах: Орехово-Зуевcком, Богородском, Шатуре, Электростали, Лосино-Петровском, Павловском Посаде и Егорьевске. Также спецтехнику получили филиалы "Канализационный коллектор Егорьевск-Воскресенск" и "Восточная система водоснабжения".
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Коммунальные службы Подмосковья получили 115 единиц спецтехники
Автопарк коммунальных служб Подмосковья пополнился 115 единицами спецтехники