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Десять компаний из Подмосковья представили продукцию на выставке в ОАЭ - РИА Новости, 18.02.2025
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Новости Подмосковья
 
18:57 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/podmoskove-2000144355.html
Десять компаний из Подмосковья представили продукцию на выставке в ОАЭ
Десять компаний из Подмосковья представили продукцию на выставке в ОАЭ - РИА Новости, 18.02.2025
Десять компаний из Подмосковья представили продукцию на выставке в ОАЭ
Десять предприятий из Московской области приняли участие в 30-й международной выставке продуктов, напитков, оборудования для гостинично-ресторанного бизнеса и... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T18:57:00+03:00
2025-02-18T18:57:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Десять предприятий из Московской области приняли участие в 30-й международной выставке продуктов, напитков, оборудования для гостинично-ресторанного бизнеса и кулинарии Gulfood 2025 в ОАЭ, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. В ведомстве отметили, что на стенде Подмосковья представлена продукция предприятий региона: фрукты, орехи, восточные сладости, мороженое, чай, кофе, продукты из рыбы и мяса. В рамках выставки проходят презентации товаров, встречи представителей бизнеса с потенциальными покупателями продукции. Участие подмосковных компаний организовал фонд поддержки экспорта Московской области. Международная выставка продлится до 21 февраля. По данным пресс-службы Минсельхоза РФ, на выставке представлена продукция 115 российских компаний.
https://ria.ru/20250218/podmoskove-2000129189.html
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московская область (подмосковье), оаэ, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), ОАЭ, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Россия
Десять компаний из Подмосковья представили продукцию на выставке в ОАЭ

Десять подмосковных компаний приняли участие в международной выставке в ОАЭ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкДубай
Дубай - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Десять предприятий из Московской области приняли участие в 30-й международной выставке продуктов, напитков, оборудования для гостинично-ресторанного бизнеса и кулинарии Gulfood 2025 в ОАЭ, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
В ведомстве отметили, что на стенде Подмосковья представлена продукция предприятий региона: фрукты, орехи, восточные сладости, мороженое, чай, кофе, продукты из рыбы и мяса.
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В рамках выставки проходят презентации товаров, встречи представителей бизнеса с потенциальными покупателями продукции. Участие подмосковных компаний организовал фонд поддержки экспорта Московской области.
Международная выставка продлится до 21 февраля.
По данным пресс-службы Минсельхоза РФ, на выставке представлена продукция 115 российских компаний.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОАЭМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Россия
 
 
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