https://ria.ru/20250218/podmoskove-2000144355.html

Десять компаний из Подмосковья представили продукцию на выставке в ОАЭ

Десять компаний из Подмосковья представили продукцию на выставке в ОАЭ - РИА Новости, 18.02.2025

Десять компаний из Подмосковья представили продукцию на выставке в ОАЭ

Десять предприятий из Московской области приняли участие в 30-й международной выставке продуктов, напитков, оборудования для гостинично-ресторанного бизнеса и... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T18:57:00+03:00

2025-02-18T18:57:00+03:00

2025-02-18T18:57:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Десять предприятий из Московской области приняли участие в 30-й международной выставке продуктов, напитков, оборудования для гостинично-ресторанного бизнеса и кулинарии Gulfood 2025 в ОАЭ, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. В ведомстве отметили, что на стенде Подмосковья представлена продукция предприятий региона: фрукты, орехи, восточные сладости, мороженое, чай, кофе, продукты из рыбы и мяса. В рамках выставки проходят презентации товаров, встречи представителей бизнеса с потенциальными покупателями продукции. Участие подмосковных компаний организовал фонд поддержки экспорта Московской области. Международная выставка продлится до 21 февраля. По данным пресс-службы Минсельхоза РФ, на выставке представлена продукция 115 российских компаний.

https://ria.ru/20250218/podmoskove-2000129189.html

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московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), оаэ, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия