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Более 1,24 миллиона человек посетили парки Подмосковья за прошлую неделю - РИА Новости, 18.02.2025
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Новости Подмосковья
 
18:19 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/podmoskove-2000129189.html
Более 1,24 миллиона человек посетили парки Подмосковья за прошлую неделю
Более 1,24 миллиона человек посетили парки Подмосковья за прошлую неделю - РИА Новости, 18.02.2025
Более 1,24 миллиона человек посетили парки Подмосковья за прошлую неделю
Более 1,24 миллиона человек посетили парки Московской области с 10 по 16 февраля, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T18:19:00+03:00
2025-02-18T18:19:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Более 1,24 миллиона человек посетили парки Московской области с 10 по 16 февраля, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона. В ведомстве уточнили, что посетителей в парках Подмосковья стало на 78 тысяч больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. "В Московской области насчитывается 209 парков и лесопарков. В этом сезоне жители и гости региона могут воспользоваться 40 катками с искусственным людом, расположенными на открытом воздухе. С начала зимнего сезона их посетило свыше 670 тысяч человек. Кроме того, в области имеется 184 лыжные трассы, общая длина которых превышает 900 километров, охватывающие различные уровни сложности", – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр благоустройства региона Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что целью министерства является увеличение числа парков и лесопарков в Подмосковье и повышение их посещаемости. "Для достижения этого мы работаем над благоустройством новых территорий, поддерживая порядок в парках и регулируя уборку", – заявил Хайкин. Наибольшая посещаемость была зафиксирована 14 февраля. В этот день более 202 тысяч человек пришли в парки Подмосковья. В выходные общее число посетителей составило свыше 314 тысяч. В будние дни средняя посещаемость парков также была значительной и превысила 190 тысяч человек. Самое большое количество посетителей привлек парк "Пехорка" в городском округе Балашиха, который посетили более 37 тысяч человек. Второе место по посещаемости занял Центральный парк в городском округе Пушкинский – его гостями стали более 33 тысяч человек. Третьим по популярности стал Центральный парк в Королеве, который посетили свыше 32 тысяч человек. Четвертое место занял парк Мира в Мытищах, который за неделю посетило более 28 тысяч человек.
https://ria.ru/20250218/podmoskove-2000128168.html
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московская область (подмосковье), балашиха, королев, михаил хайкин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Королев, Михаил Хайкин
Более 1,24 миллиона человек посетили парки Подмосковья за прошлую неделю

Свыше 1,24 миллиона человек посетили подмосковные парки с 10 по 16 февраля

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСнегирь в подмосковном парке
Снегирь в подмосковном парке - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Снегирь в подмосковном парке. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Более 1,24 миллиона человек посетили парки Московской области с 10 по 16 февраля, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.
В ведомстве уточнили, что посетителей в парках Подмосковья стало на 78 тысяч больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
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"В Московской области насчитывается 209 парков и лесопарков. В этом сезоне жители и гости региона могут воспользоваться 40 катками с искусственным людом, расположенными на открытом воздухе. С начала зимнего сезона их посетило свыше 670 тысяч человек. Кроме того, в области имеется 184 лыжные трассы, общая длина которых превышает 900 километров, охватывающие различные уровни сложности", – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр благоустройства региона Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что целью министерства является увеличение числа парков и лесопарков в Подмосковье и повышение их посещаемости.
"Для достижения этого мы работаем над благоустройством новых территорий, поддерживая порядок в парках и регулируя уборку", – заявил Хайкин.
Наибольшая посещаемость была зафиксирована 14 февраля. В этот день более 202 тысяч человек пришли в парки Подмосковья. В выходные общее число посетителей составило свыше 314 тысяч. В будние дни средняя посещаемость парков также была значительной и превысила 190 тысяч человек.
Самое большое количество посетителей привлек парк "Пехорка" в городском округе Балашиха, который посетили более 37 тысяч человек. Второе место по посещаемости занял Центральный парк в городском округе Пушкинский – его гостями стали более 33 тысяч человек. Третьим по популярности стал Центральный парк в Королеве, который посетили свыше 32 тысяч человек. Четвертое место занял парк Мира в Мытищах, который за неделю посетило более 28 тысяч человек.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)БалашихаКоролевМихаил Хайкин
 
 
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