https://ria.ru/20250218/podmoskove-2000129189.html

Более 1,24 миллиона человек посетили парки Подмосковья за прошлую неделю

Более 1,24 миллиона человек посетили парки Подмосковья за прошлую неделю - РИА Новости, 18.02.2025

Более 1,24 миллиона человек посетили парки Подмосковья за прошлую неделю

Более 1,24 миллиона человек посетили парки Московской области с 10 по 16 февраля, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T18:19:00+03:00

2025-02-18T18:19:00+03:00

2025-02-18T18:19:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Более 1,24 миллиона человек посетили парки Московской области с 10 по 16 февраля, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона. В ведомстве уточнили, что посетителей в парках Подмосковья стало на 78 тысяч больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. "В Московской области насчитывается 209 парков и лесопарков. В этом сезоне жители и гости региона могут воспользоваться 40 катками с искусственным людом, расположенными на открытом воздухе. С начала зимнего сезона их посетило свыше 670 тысяч человек. Кроме того, в области имеется 184 лыжные трассы, общая длина которых превышает 900 километров, охватывающие различные уровни сложности", – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр благоустройства региона Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что целью министерства является увеличение числа парков и лесопарков в Подмосковье и повышение их посещаемости. "Для достижения этого мы работаем над благоустройством новых территорий, поддерживая порядок в парках и регулируя уборку", – заявил Хайкин. Наибольшая посещаемость была зафиксирована 14 февраля. В этот день более 202 тысяч человек пришли в парки Подмосковья. В выходные общее число посетителей составило свыше 314 тысяч. В будние дни средняя посещаемость парков также была значительной и превысила 190 тысяч человек. Самое большое количество посетителей привлек парк "Пехорка" в городском округе Балашиха, который посетили более 37 тысяч человек. Второе место по посещаемости занял Центральный парк в городском округе Пушкинский – его гостями стали более 33 тысяч человек. Третьим по популярности стал Центральный парк в Королеве, который посетили свыше 32 тысяч человек. Четвертое место занял парк Мира в Мытищах, который за неделю посетило более 28 тысяч человек.

https://ria.ru/20250218/podmoskove-2000128168.html

https://ria.ru/20250218/podmoskove-2000070101.html

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московская область (подмосковье), балашиха, королев, михаил хайкин