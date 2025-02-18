https://ria.ru/20250218/podmoskove-2000128168.html

Более 34 тысяч звонков поступило на горячую линию главврача в Подмосковье

Более 34 тысяч звонков поступило на горячую линию главврача в Подмосковье - РИА Новости, 18.02.2025

Более 34 тысяч звонков поступило на горячую линию главврача в Подмосковье

Свыше 34 тысяч звонков поступило на горячую линию главного врача в Московской области с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T18:14:00+03:00

2025-02-18T18:14:00+03:00

2025-02-18T18:14:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Свыше 34 тысяч звонков поступило на горячую линию главного врача в Московской области с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. В ведомстве отметили, что в 2025 году обращений на горячую линию главврача в Подмосковье зафиксировано на 13 тысяч больше, чем за аналогичный период 2024 года. "Горячая линия главного врача позволяет нам оперативно реагировать на вопросы и предложения жителей Московской области, а руководителям медучреждений принимать организационные решения", – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. В материале указано, что позвонить на горячую линию главного врача можно по номеру телефона: 8 (498) 602-03-59. Звонки на единую линию принимаются по рабочим дням с 9.00 до 18.00. После ответа оператора необходимо набрать добавочный номер, который соответствует медицинской организации обратившегося. Его узнать можно на сайтах медицинских учреждений, а также на информационных плакатах в поликлиниках.

https://ria.ru/20250218/podmoskove-2000070101.html

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московская область (подмосковье)