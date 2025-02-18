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Более 90 парков Подмосковья подготовили мероприятия к 23 Февраля - РИА Новости, 18.02.2025
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Новости Подмосковья
 
15:11 18.02.2025 (обновлено: 15:37 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/podmoskove-2000070101.html
Более 90 парков Подмосковья подготовили мероприятия к 23 Февраля
Более 90 парков Подмосковья подготовили мероприятия к 23 Февраля - РИА Новости, 18.02.2025
Более 90 парков Подмосковья подготовили мероприятия к 23 Февраля
Более 90 парков Московской области подготовили праздничные мероприятия в рамках общеобластного мероприятия "Разрешите поздравить!" ко Дню защитника Отечества,... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:11:00+03:00
2025-02-18T15:37:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
день защитника отечества
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Более 90 парков Московской области подготовили праздничные мероприятия в рамках общеобластного мероприятия "Разрешите поздравить!" ко Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. В ведомстве уточнили, что посетителей будут ждать выступления военно-патриотических организаций, военнослужащих и юнармейцев, а также концертная программа, смотр военной техники, военно-патриотическая игра "Зарница". Также в парках будут работать полевые кухни и самоварные станции. В парке "Победа" Талдомского городского округа пройдет мастер-класс по сборке-разборке автомата, интеллектуальная игра "Солдатская смекалка". В парке 30-летия Победы Орехово-Зуевского городского округа можно будет посмотреть выставку современного вооружения, принять участие в мастер-классе по "Мечевому бою" и посетить экскурсию по Аллее Славы. В городском парке округа Чехов посетителей приглашают на военно-патриотическую игру с элементами спортивного ориентирования "Путь воина". Детям здесь предлагают поучаствовать в анимационной программе "Школа богатырей". В городском парке городского округа Кашира посетители примут участие в военно-спортивной игре "Каширский рубеж" и создадут поздравительную открытку на мастер-классе. Парк Мира городского округа Мытищи подготовил выставку военной техники и интенсив по плетению маскировочных сетей. В ведомстве заверили, что программы праздничных мероприятий в Подмосковье подобраны на любой вкус и отвечают главным задачам национального проекта "Семья".
https://ria.ru/20250218/mediki-2000066508.html
https://ria.ru/20250218/rekonstruktsiya-2000050230.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), день защитника отечества
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), День защитника Отечества
Более 90 парков Подмосковья подготовили мероприятия к 23 Февраля

Свыше 90 подмосковных парков подготовили мероприятия к 23 Февраля

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиБолее 90 парков Подмосковья подготовили мероприятия к 23 Февраля
Более 90 парков Подмосковья подготовили мероприятия к 23 Февраля - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Более 90 парков Московской области подготовили праздничные мероприятия в рамках общеобластного мероприятия "Разрешите поздравить!" ко Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
В ведомстве уточнили, что посетителей будут ждать выступления военно-патриотических организаций, военнослужащих и юнармейцев, а также концертная программа, смотр военной техники, военно-патриотическая игра "Зарница". Также в парках будут работать полевые кухни и самоварные станции.
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В парке "Победа" Талдомского городского округа пройдет мастер-класс по сборке-разборке автомата, интеллектуальная игра "Солдатская смекалка".
В парке 30-летия Победы Орехово-Зуевского городского округа можно будет посмотреть выставку современного вооружения, принять участие в мастер-классе по "Мечевому бою" и посетить экскурсию по Аллее Славы.
В городском парке округа Чехов посетителей приглашают на военно-патриотическую игру с элементами спортивного ориентирования "Путь воина". Детям здесь предлагают поучаствовать в анимационной программе "Школа богатырей".
В городском парке городского округа Кашира посетители примут участие в военно-спортивной игре "Каширский рубеж" и создадут поздравительную открытку на мастер-классе.
Парк Мира городского округа Мытищи подготовил выставку военной техники и интенсив по плетению маскировочных сетей.
В ведомстве заверили, что программы праздничных мероприятий в Подмосковье подобраны на любой вкус и отвечают главным задачам национального проекта "Семья".
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)День защитника Отечества
 
 
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