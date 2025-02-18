https://ria.ru/20250218/podmoskove-2000070101.html

Более 90 парков Подмосковья подготовили мероприятия к 23 Февраля

Более 90 парков Подмосковья подготовили мероприятия к 23 Февраля - РИА Новости, 18.02.2025

Более 90 парков Подмосковья подготовили мероприятия к 23 Февраля

Более 90 парков Московской области подготовили праздничные мероприятия в рамках общеобластного мероприятия "Разрешите поздравить!" ко Дню защитника Отечества,... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T15:11:00+03:00

2025-02-18T15:11:00+03:00

2025-02-18T15:37:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

день защитника отечества

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000080093_0:277:2266:1552_1920x0_80_0_0_5eed6b5c3a9df83af81b214967c784d0.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Более 90 парков Московской области подготовили праздничные мероприятия в рамках общеобластного мероприятия "Разрешите поздравить!" ко Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. В ведомстве уточнили, что посетителей будут ждать выступления военно-патриотических организаций, военнослужащих и юнармейцев, а также концертная программа, смотр военной техники, военно-патриотическая игра "Зарница". Также в парках будут работать полевые кухни и самоварные станции. В парке "Победа" Талдомского городского округа пройдет мастер-класс по сборке-разборке автомата, интеллектуальная игра "Солдатская смекалка". В парке 30-летия Победы Орехово-Зуевского городского округа можно будет посмотреть выставку современного вооружения, принять участие в мастер-классе по "Мечевому бою" и посетить экскурсию по Аллее Славы. В городском парке округа Чехов посетителей приглашают на военно-патриотическую игру с элементами спортивного ориентирования "Путь воина". Детям здесь предлагают поучаствовать в анимационной программе "Школа богатырей". В городском парке городского округа Кашира посетители примут участие в военно-спортивной игре "Каширский рубеж" и создадут поздравительную открытку на мастер-классе. Парк Мира городского округа Мытищи подготовил выставку военной техники и интенсив по плетению маскировочных сетей. В ведомстве заверили, что программы праздничных мероприятий в Подмосковье подобраны на любой вкус и отвечают главным задачам национального проекта "Семья".

https://ria.ru/20250218/mediki-2000066508.html

https://ria.ru/20250218/rekonstruktsiya-2000050230.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), день защитника отечества