https://ria.ru/20250218/podmoskove-2000049907.html

Компании Подмосковья вышли на рынки 43 стран в 2024 году при помощи региона

Компании Подмосковья вышли на рынки 43 стран в 2024 году при помощи региона - РИА Новости, 18.02.2025

Компании Подмосковья вышли на рынки 43 стран в 2024 году при помощи региона

Организации Московской области вышли на рынки 43 стран в 2024 году благодаря фонду поддержки внешнеэкономической деятельности региона (ВЭД МО), сообщает... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T13:53:00+03:00

2025-02-18T13:53:00+03:00

2025-02-18T13:53:00+03:00

новости подмосковья

поддержка бизнеса

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палестина

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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Организации Московской области вышли на рынки 43 стран в 2024 году благодаря фонду поддержки внешнеэкономической деятельности региона (ВЭД МО), сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. В ведомстве уточнили, что были открыты новые направления экспорта, среди них – Палестина и Уганда. "Фонд поддержки ВЭД МО помогает компаниям-экспортерам участвовать в международных выставках и мероприятиях, находить зарубежных партнеров и покупателей. Специалисты центра оказывают содействие в проведении деловых переговоров, анализируют экспортные контракты и консультируют по логистическим и таможенным вопросам. В прошлом году более 1300 подмосковных компаний получили поддержку от фонда, в результате чего 197 компаний малого и среднего бизнеса смогли экспортировать свою продукцию в 43 страны", – рассказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что на экспорт в основном идут товары народного потребления, машиностроительная продукция, текстильные изделия, продукция химической промышленности. Объем экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства при поддержке фонда составил более 137 миллионов долларов за 2024 год. Так, благодаря участию в международной выставке компания "Пуль-Сар" смогла заключить в 2024 году эксклюзивный экспортный договор с компанией из Уганды на поставку гемостатических и лимфатических средств. Сумма контракта составила 50 тысяч долларов США. Предприятие "МедСил", участвовавшее в международной выставке, подписало экспортный контракт на поставку комплектов медицинских силиконовых устройств с компанией из Палестины. Сумма контракта – 14 тысяч долларов США. В пресс-службе напомнили, что услуги фонда поддержки ВЭД МО предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

https://ria.ru/20250217/taksi-1999917871.html

https://ria.ru/20250214/krupa-1999482045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

поддержка бизнеса , московская область (подмосковье), палестина, уганда