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Партия "Непокорившаяся Франция" назвала встречу в Эр-Рияде унижением для ЕС - РИА Новости, 18.02.2025
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18:51 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/peregovoryu-2000140128.html
Партия "Непокорившаяся Франция" назвала встречу в Эр-Рияде унижением для ЕС
Партия "Непокорившаяся Франция" назвала встречу в Эр-Рияде унижением для ЕС - РИА Новости, 18.02.2025
Партия "Непокорившаяся Франция" назвала встречу в Эр-Рияде унижением для ЕС
Партия "Непокорившаяся Франция" запросила дебаты в Нацсобрании по ситуации на Украине, переживая из-за переговоров России и США в Саудовской Аравии, заявила... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T18:51:00+03:00
2025-02-18T18:51:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
эммануэль макрон
юрий ушаков
сергей лавров
евросоюз
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ПАРИЖ, 18 фев - РИА Новости. Партия "Непокорившаяся Франция" запросила дебаты в Нацсобрании по ситуации на Украине, переживая из-за переговоров России и США в Саудовской Аравии, заявила лидер фракции в Нацсобрании Матильд Пано. "Объявление (президентом США Дональдом) Трампом двусторонних переговоров с (президентом РФ Владимиром) Путиным по ситуации на Украине - настоящее унижение для ЕС. (Президент Франции) Эммануэль Макрон сделал Францию неслышимой и невидимой. Мы требуем новых дебатов в Нацсобрании", - сказала Пано на пресс-конференции. Пано также назвала двусторонние переговоры опасностью для Украины. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. В понедельник в Париже по инициативе французского президента Эммануэля Макрона прошел неформальный саммит ряда европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете переговоров президентов РФ и США. В саммите приняли участие лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании. Также приехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Неформальный саммит закончился без итоговых заявлений. Его организатор, Эммануэль Макрон, не вышел к прессе, а премьер Польши Дональд Туск заявил журналистам, что никаких решений по Украине на саммите не было принято. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его смущают дебаты о развертывании войск на Украине, так как на данный момент не известны возможные варианты исхода мирных переговоров. Британский премьер Кир Стармер заявил, что потенциальное размещение на Украине военных стран Европы, в том числе Великобритании, должно быть подкреплено гарантиями безопасности со стороны США.
https://ria.ru/20250218/makron-1999955495.html
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в мире, украина, сша, россия, эммануэль макрон, юрий ушаков, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, евросовет
В мире, Украина, США, Россия, Эммануэль Макрон, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, Евросовет
Партия "Непокорившаяся Франция" назвала встречу в Эр-Рияде унижением для ЕС

Партия "Непокорившаяся Франция" запросила дебаты в Нацсобрании по Украине

© AP Photo / Evelyn HocksteinРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
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ПАРИЖ, 18 фев - РИА Новости. Партия "Непокорившаяся Франция" запросила дебаты в Нацсобрании по ситуации на Украине, переживая из-за переговоров России и США в Саудовской Аравии, заявила лидер фракции в Нацсобрании Матильд Пано.
"Объявление (президентом США Дональдом) Трампом двусторонних переговоров с (президентом РФ Владимиром) Путиным по ситуации на Украине - настоящее унижение для ЕС. (Президент Франции) Эммануэль Макрон сделал Францию неслышимой и невидимой. Мы требуем новых дебатов в Нацсобрании", - сказала Пано на пресс-конференции.
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Макрон поговорил с Трампом и Зеленским
Вчера, 03:11
Пано также назвала двусторонние переговоры опасностью для Украины.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
В понедельник в Париже по инициативе французского президента Эммануэля Макрона прошел неформальный саммит ряда европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете переговоров президентов РФ и США. В саммите приняли участие лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании. Также приехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Неформальный саммит закончился без итоговых заявлений. Его организатор, Эммануэль Макрон, не вышел к прессе, а премьер Польши Дональд Туск заявил журналистам, что никаких решений по Украине на саммите не было принято. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его смущают дебаты о развертывании войск на Украине, так как на данный момент не известны возможные варианты исхода мирных переговоров. Британский премьер Кир Стармер заявил, что потенциальное размещение на Украине военных стран Европы, в том числе Великобритании, должно быть подкреплено гарантиями безопасности со стороны США.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
CNN заявил об ослаблении позиций Запада на переговорах по Украине
17 февраля, 15:20
 
В миреУкраинаСШАРоссияЭммануэль МакронЮрий УшаковСергей ЛавровЕвросоюзЕврокомиссияЕвросовет
 
 
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