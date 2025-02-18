https://ria.ru/20250218/peregovoryu-2000140128.html

Партия "Непокорившаяся Франция" назвала встречу в Эр-Рияде унижением для ЕС

Партия "Непокорившаяся Франция" назвала встречу в Эр-Рияде унижением для ЕС - РИА Новости, 18.02.2025

Партия "Непокорившаяся Франция" назвала встречу в Эр-Рияде унижением для ЕС

Партия "Непокорившаяся Франция" запросила дебаты в Нацсобрании по ситуации на Украине, переживая из-за переговоров России и США в Саудовской Аравии, заявила... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T18:51:00+03:00

2025-02-18T18:51:00+03:00

2025-02-18T18:51:00+03:00

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ПАРИЖ, 18 фев - РИА Новости. Партия "Непокорившаяся Франция" запросила дебаты в Нацсобрании по ситуации на Украине, переживая из-за переговоров России и США в Саудовской Аравии, заявила лидер фракции в Нацсобрании Матильд Пано. "Объявление (президентом США Дональдом) Трампом двусторонних переговоров с (президентом РФ Владимиром) Путиным по ситуации на Украине - настоящее унижение для ЕС. (Президент Франции) Эммануэль Макрон сделал Францию неслышимой и невидимой. Мы требуем новых дебатов в Нацсобрании", - сказала Пано на пресс-конференции. Пано также назвала двусторонние переговоры опасностью для Украины. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. В понедельник в Париже по инициативе французского президента Эммануэля Макрона прошел неформальный саммит ряда европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете переговоров президентов РФ и США. В саммите приняли участие лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании. Также приехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Неформальный саммит закончился без итоговых заявлений. Его организатор, Эммануэль Макрон, не вышел к прессе, а премьер Польши Дональд Туск заявил журналистам, что никаких решений по Украине на саммите не было принято. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его смущают дебаты о развертывании войск на Украине, так как на данный момент не известны возможные варианты исхода мирных переговоров. Британский премьер Кир Стармер заявил, что потенциальное размещение на Украине военных стран Европы, в том числе Великобритании, должно быть подкреплено гарантиями безопасности со стороны США.

https://ria.ru/20250218/makron-1999955495.html

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