Мировые СМИ назвали встречу в Эр-Рияде "тектоническим сдвигом"

Мировая пресса во вторник активно освещает встречу делегаций России и США в Саудовской Аравии, указывая на растущий страх Украины и Европы в результате... РИА Новости, 18.02.2025

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мировая пресса во вторник активно освещает встречу делегаций России и США в Саудовской Аравии, указывая на растущий страх Украины и Европы в результате переговоров, тектонический сдвиг в отношениях Москвы и Вашингтона, а также угрозу трансатлантическому порядку. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Ряд западных СМИ, в том числе газеты Guardian и Wall Street Journal, увидели во встрече в Эр-Рияде тектонический сдвиг в отношениях России и США, а также международной политике. "Переговоры ... рассматривают в Европе как еще одно доказательство, что десятилетия западной внешней политики проживают тектонический сдвиг. Трансатлантические связи, уже пострадавшие от разгромной речи вице-президента США Джей-Ди Вэнса... стали напряжены еще больше", - пишет Wall Street Journal. Саудовская газета Al Riyadh при этом назвала встречу исторической. "Переговоры воспринимаются как часть более масштабного сдвига во внешней политике президента Трампа, цель которого - восстановление отношений между Россией и США", - подчеркнула газета Times of India. Guardian написала, что заявления российских и американских официальных лиц после самых обширных переговоров двух стран за три года продемонстрировали тектонический сдвиг в политике Вашингтона по отношению к Москве. "Заявления подчеркнули тектонический сдвиг в подходе Вашингтона к России", - говорится в материале. Британская Financial Times отмечает, что в то, что "на фоне роскошного дворца, где проходила встреча, российский и американский флаги развевались рядом", еще несколько недель назад было сложно поверить. "Переговоры обозначили необычный поворот, который ситуация приняла буквально в течение нескольких дней после того, как Трамп позвонил Путину на прошлой неделе с целью завершить конфликт, не советуясь при этом с Украиной или европейскими союзниками", - написала газета. Washington Post также обратила внимание, что переговоры российской и американской сторон ознаменовали собой резкий разрыв с "мантрой" - "ничего об Украине без Украины", которой придерживался президент Джо Байден и его западные союзники. "Сегодняшняя встреча в Эр-Рияде отражает значительное изменение позиции Белого дома, сформированной при администрации предшественника Трампа, Джо Байдена, который избегал публичных контактов с Россией", - присоединилась испанская газета Vanguardia. "Это большой сдвиг в международной дипломатии и огромный шаг к миру во всем мире... Встреча в Эр-Рияде убрала огромный валун, мешавший движению к миру, и распахнула окна надежды, чтобы впустить через них свежий воздух и сияющие лучи, при которых распустятся листья оптимизма и зацветут плоды мира... Вот как выглядит мудрая политика в ее лучших проявлениях, и вот как политика вновь обретает свою доброе имя после того, как многие мелкие умы и души свели ее к мелочам и ничтожным интригам", - подытожила общеарабская газета "Аш-Шарк Аль-Аусат". Многие зарубежные издания, описывая прошедшую во вторник встречу, увидели в ней угрозу установившемуся на Западе порядку. "Вот как атлантическая солидарность находится под угрозой распада... Возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном фактически совпало с "концом света", в котором... ко дну идет ... трансатлантический порядок, вместе с разрывом пакта солидарности и доверия между Европой и Соединенными Штатами", - пишет в статье для итальянской финансово-деловой газеты Sole 24 Ore колумнист Адриана Черретелли. Wall Street Journal подчеркнула, что чиновники администрации Трампа отмечают, что действия президента США, начавшегося с разговора с российским коллегой на прошлой неделе, "отражают склонность американского президента к действию". "Встреча стала новым впечатляющим шагом администрации Трампа по отказу от усилий Запада по изоляции России... Переговоры во вторник показали, что Трамп расположен работать с Россией над прекращением конфликта... и что он готов отбросить беспокойства американских союзников в Европе", - написала New York Times. Аргентинская газета Nacion во вторник написала, что встреча состоялась именно в тот момент, когда "Украина медленно, но верно уступает территории под натиском российских войск". Бразильская Globo подчеркивает, что обсуждения России и Соединенных Штатов "вызвали вопросы у Европы и Украины". "Дипломатический выпад со стороны США и России вынудил Киев и его союзников искать себе место за столом переговоров из-за страха, что стороны придут к невыгодному для них соглашению", - написала испанская газета Mundo. Американская газета Washington Post также указала на усиление страха в Киеве после переговоров и тревогу европейских союзников Украины. Однако, по мнению издания, чиновники в США якобы "преуменьшают значения исключения Киева" из встречи, изображая ее как "предварительную". "Переговоры в Эр-Рияде глубоко обеспокоили Украину, у которой усиливается страх, что американские чиновники слишком свободно обсуждают будущее страны без Киева за столом переговоров. Они также встревожили европейских союзников, которые волнуются, что Трамп примет сделку, которая поощряет президента России Владимира Путина в то время, как Вашингтон, похоже, готов отказаться от своего зонтика безопасности", - говорится в материале американского издания. "Отсутствие представителей Украины в переговорах создало беспокойство в Киеве и среди других европейских союзников, которые боятся остаться за бортом решений по поводу будущего конфликта", - написал портал Infobae. Стремления администрации Трампа скорее провести контакты с Москвой "заставили нервничать" европейских лидеров, что они даже решили провести "предварительные консультации" о политике США по отношению к РФ, написала также газета Wall Street Journal. "Существуют страхи, что быстрая сделка между Вашингтоном и Москвой ознаменует собой "Минск - 3", - написала британская Guardian. Газета также предположила, что на Украине опасаются, что какое-либо соглашение между Россией и США заставит Украину немедленно провести выборы. "Украинские комментаторы" также боятся, что Зеленского якобы "может заменить более слабый лидер".

