https://ria.ru/20250218/peregovory-2000138719.html
Россия и США обсудили экономические вопросы, сообщил Ушаков
Россия и США обсудили экономические вопросы, сообщил Ушаков - РИА Новости, 18.02.2025
Россия и США обсудили экономические вопросы, сообщил Ушаков
Россия и США после перерыва в переговорах обсудили экономические вопросы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире канала "Россия 1". РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T18:48:00+03:00
2025-02-18T18:48:00+03:00
2025-02-18T18:59:00+03:00
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сергей лавров
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия и США после перерыва в переговорах обсудили экономические вопросы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире канала "Россия 1"."Решили сделать небольшой перерыв. После него обсудили экономические вопросы", - сказал Ушаков.Он отметил, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который принимал участие во встрече, рассказал интересные факты о том, как много американские фирмы потеряли из-за того, что прекратили сотрудничество с Россией.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских переговорщиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия и США обсудили экономические вопросы, сообщил Ушаков
Ушаков: Россия и США после перерыва в переговорах обсудили экономические вопросы