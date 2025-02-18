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Россия и США обсудили экономические вопросы, сообщил Ушаков - РИА Новости, 18.02.2025
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18:48 18.02.2025 (обновлено: 18:59 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/peregovory-2000138719.html
Россия и США обсудили экономические вопросы, сообщил Ушаков
Россия и США обсудили экономические вопросы, сообщил Ушаков - РИА Новости, 18.02.2025
Россия и США обсудили экономические вопросы, сообщил Ушаков
Россия и США после перерыва в переговорах обсудили экономические вопросы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире канала "Россия 1". РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T18:48:00+03:00
2025-02-18T18:59:00+03:00
россия
сша
юрий ушаков
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
ближний восток
кирилл дмитриев
сергей лавров
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия и США после перерыва в переговорах обсудили экономические вопросы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире канала "Россия 1".&quot;Решили сделать небольшой перерыв. После него обсудили экономические вопросы&quot;, - сказал Ушаков.Он отметил, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который принимал участие во встрече, рассказал интересные факты о том, как много американские фирмы потеряли из-за того, что прекратили сотрудничество с Россией.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских переговорщиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
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россия, сша, юрий ушаков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, ближний восток, кирилл дмитриев, сергей лавров, российский фонд прямых инвестиций
Россия, США, Юрий Ушаков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Ближний Восток, Кирилл Дмитриев, Сергей Лавров, Российский фонд прямых инвестиций
Россия и США обсудили экономические вопросы, сообщил Ушаков

Ушаков: Россия и США после перерыва в переговорах обсудили экономические вопросы

© AP Photo / Evelyn HocksteinРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия и США после перерыва в переговорах обсудили экономические вопросы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире канала "Россия 1".
«

"Решили сделать небольшой перерыв. После него обсудили экономические вопросы", - сказал Ушаков.

Он отметил, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который принимал участие во встрече, рассказал интересные факты о том, как много американские фирмы потеряли из-за того, что прекратили сотрудничество с Россией.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских переговорщиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Почему Штаты пошли на переговоры с Россией
Вчера, 08:00
 
РоссияСШАЮрий УшаковПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеБлижний ВостокКирилл ДмитриевСергей ЛавровРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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