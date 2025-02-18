https://ria.ru/20250218/peregovory-2000138719.html

Россия и США обсудили экономические вопросы, сообщил Ушаков

Россия и США обсудили экономические вопросы, сообщил Ушаков - РИА Новости, 18.02.2025

Россия и США обсудили экономические вопросы, сообщил Ушаков

Россия и США после перерыва в переговорах обсудили экономические вопросы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире канала "Россия 1". РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T18:48:00+03:00

2025-02-18T18:48:00+03:00

2025-02-18T18:59:00+03:00

россия

сша

юрий ушаков

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

ближний восток

кирилл дмитриев

сергей лавров

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия и США после перерыва в переговорах обсудили экономические вопросы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире канала "Россия 1"."Решили сделать небольшой перерыв. После него обсудили экономические вопросы", - сказал Ушаков.Он отметил, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который принимал участие во встрече, рассказал интересные факты о том, как много американские фирмы потеряли из-за того, что прекратили сотрудничество с Россией.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских переговорщиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html

россия

сша

ближний восток

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Наталья Макарова

россия, сша, юрий ушаков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, ближний восток, кирилл дмитриев, сергей лавров, российский фонд прямых инвестиций