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США поблагодарили Саудовскую Аравию за проведение переговоров с Россией

США поблагодарили Саудовскую Аравию за проведение переговоров с Россией - РИА Новости, 18.02.2025

США поблагодарили Саудовскую Аравию за проведение переговоров с Россией

США выразили благодарность Саудовской Аравии за проведение переговоров с представителями России в Эр-Рияде, заявила во вторник пресс-служба госдепартамента. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T16:00:00+03:00

2025-02-18T16:00:00+03:00

2025-02-18T16:22:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. США выразили благодарность Саудовской Аравии за проведение переговоров с представителями России в Эр-Рияде, заявила во вторник пресс-служба госдепартамента."Мы хотели бы поблагодарить Королевство Саудовская Аравия за гостеприимство под руководством наследного принца Мохаммеда бин Салмана Аль Сауда", – говорится в распространенном заявлении госдепа.Ранее США и Россия в Эр-Рияде договорились о создании консультационного механизма для нормализации работы дипломатических миссий, а также о подготовке условий для будущего сотрудничества после завершения конфликта на Украине. Вашингтон назвал встречу "важным шагом вперёд", но подчеркнул, что требуются дополнительные усилия.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, россия, государственный департамент сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, саудовская аравия