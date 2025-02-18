https://ria.ru/20250218/peregovory-2000087744.html
США поблагодарили Саудовскую Аравию за проведение переговоров с Россией
США поблагодарили Саудовскую Аравию за проведение переговоров с Россией - РИА Новости, 18.02.2025
США поблагодарили Саудовскую Аравию за проведение переговоров с Россией
США выразили благодарность Саудовской Аравии за проведение переговоров с представителями России в Эр-Рияде, заявила во вторник пресс-служба госдепартамента. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:00:00+03:00
2025-02-18T16:00:00+03:00
2025-02-18T16:22:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. США выразили благодарность Саудовской Аравии за проведение переговоров с представителями России в Эр-Рияде, заявила во вторник пресс-служба госдепартамента."Мы хотели бы поблагодарить Королевство Саудовская Аравия за гостеприимство под руководством наследного принца Мохаммеда бин Салмана Аль Сауда", – говорится в распространенном заявлении госдепа.Ранее США и Россия в Эр-Рияде договорились о создании консультационного механизма для нормализации работы дипломатических миссий, а также о подготовке условий для будущего сотрудничества после завершения конфликта на Украине. Вашингтон назвал встречу "важным шагом вперёд", но подчеркнул, что требуются дополнительные усилия.
https://ria.ru/20250218/politolog-2000091087.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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США поблагодарили Саудовскую Аравию за проведение переговоров с Россией
США поблагодарили Саудовскую Аравию за переговоры с Россией в Эр-Рияде