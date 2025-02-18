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США поблагодарили Саудовскую Аравию за проведение переговоров с Россией - РИА Новости, 18.02.2025
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16:00 18.02.2025 (обновлено: 16:22 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/peregovory-2000087744.html
США поблагодарили Саудовскую Аравию за проведение переговоров с Россией
США поблагодарили Саудовскую Аравию за проведение переговоров с Россией - РИА Новости, 18.02.2025
США поблагодарили Саудовскую Аравию за проведение переговоров с Россией
США выразили благодарность Саудовской Аравии за проведение переговоров с представителями России в Эр-Рияде, заявила во вторник пресс-служба госдепартамента. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:00:00+03:00
2025-02-18T16:22:00+03:00
в мире
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государственный департамент сша
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
саудовская аравия
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ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. США выразили благодарность Саудовской Аравии за проведение переговоров с представителями России в Эр-Рияде, заявила во вторник пресс-служба госдепартамента."Мы хотели бы поблагодарить Королевство Саудовская Аравия за гостеприимство под руководством наследного принца Мохаммеда бин Салмана Аль Сауда", – говорится в распространенном заявлении госдепа.Ранее США и Россия в Эр-Рияде договорились о создании консультационного механизма для нормализации работы дипломатических миссий, а также о подготовке условий для будущего сотрудничества после завершения конфликта на Украине. Вашингтон назвал встречу "важным шагом вперёд", но подчеркнул, что требуются дополнительные усилия.
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в мире, сша, россия, государственный департамент сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, саудовская аравия
В мире, США, Россия, Государственный департамент США, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Саудовская Аравия
США поблагодарили Саудовскую Аравию за проведение переговоров с Россией

США поблагодарили Саудовскую Аравию за переговоры с Россией в Эр-Рияде

© AP Photo / Evelyn HocksteinРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде
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ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. США выразили благодарность Саудовской Аравии за проведение переговоров с представителями России в Эр-Рияде, заявила во вторник пресс-служба госдепартамента.
"Мы хотели бы поблагодарить Королевство Саудовская Аравия за гостеприимство под руководством наследного принца Мохаммеда бин Салмана Аль Сауда", – говорится в распространенном заявлении госдепа.
Ранее США и Россия в Эр-Рияде договорились о создании консультационного механизма для нормализации работы дипломатических миссий, а также о подготовке условий для будущего сотрудничества после завершения конфликта на Украине. Вашингтон назвал встречу "важным шагом вперёд", но подчеркнул, что требуются дополнительные усилия.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Политолог назвал главную тему переговоров в Эр-Рияде
Вчера, 16:13
 
В миреСШАРоссияГосударственный департамент СШАПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеСаудовская Аравия
 
 
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