https://ria.ru/20250218/peregovory-2000079794.html
Азиатская пресса назвала переговоры в Эр-Рияде закономерными
Азиатская пресса назвала переговоры в Эр-Рияде закономерными - РИА Новости, 18.02.2025
Азиатская пресса назвала переговоры в Эр-Рияде закономерными
Пресса Азиатско-Тихоокеанского региона отдает должное выбору Саудовской Аравии в качестве места встречи внешнеполитических команд России и США, отмечая... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:33:00+03:00
2025-02-18T15:33:00+03:00
2025-02-18T15:34:00+03:00
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ПЕКИН/ НЬЮ-ДЕЛИ / ТОКИО, 18 фев - РИА Новости. Пресса Азиатско-Тихоокеанского региона отдает должное выбору Саудовской Аравии в качестве места встречи внешнеполитических команд России и США, отмечая дипломатический прорыв и отсутствие Украины на переговорах. Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. "Переговоры о перемирии на Украине: первая встреча - только США и Россия, согласование саммита. На Украине растёт беспокойство по поводу переговоров без Украины. Президент Зеленский, совершая визит на Ближний Восток, старается не допустить, чтобы переговоры были с выгодной для России позиции", - пишет японская авторитетная деловая газета "Никкэй". МЕСТО ВСТРЕЧИ - САУДОВСКАЯ АРАВИЯ Корреспондент Центрального телевидения Китая Вэй Дунсюй отмечает, что переговоры проходят именно в Саудовской Аравии, так как нейтральная позиция Эр-Рияда по украинскому вопросу и его тесное сотрудничество как с Вашингтоном, так и с Москвой сделали Саудовскую Аравии важным фактором в переговорах между Россией и США. Он отметил, что руководство Саудовской Аравии ранее заявляло о намерении заметно нарастить инвестиции в США в ближайшие годы, при этом в вопросах обеспечения стабильности энергетического рынка Эр-Рияд поддерживает тесную связь с российскими властями. Помимо этого, указал журналист, когда страны Запада ввели санкции против России из-за конфликта на Украине и конфисковали зарубежные активы РФ, Саудовская Аравия продолжила развивать нормальное торгово-экономическое сотрудничество с Россией. Таким образом, Саудовская Аравия является приемлемым и для России, и для США посредником, и пользуется большим доверием обеих сторон. Заместитель директора Института российских и евразийских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Вань Цинсун в интервью изданию "Пэнпай" подчеркнул, что "у наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана очень хорошие личные отношения как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом США Дональдом Трампом, что может эффективно сократить дистанцию между двумя сторонами". По его мнению, "в критический момент, если российско-американские переговоры зайдут в тупик, Саудовская Аравия также может выступить в роли посредника". По мнению эксперта, речь в ходе нынешних переговоров скорее идет о реализации ряда договоренностей, достигнутых в ходе телефонного разговора лидеров России и США, а также о подготовке к предстоящей личной встреча Путина и Трампа. "Главное требование США — как можно скорее усадить Россию и Украину за прямые переговоры и поспособствовать тому, чтобы стороны как как можно скорее достигли соглашения о прекращении огня", - считает аналитик. Он указал, что Россия главным образом согласилась начать переговоры о прекращении огня в качестве условия для "перезагрузки" находящихся в точке замерзания российско-американских отношений, а также увязать важные вопросы российско-американского сотрудничества, включая безопасность, экономику, энергетику, финансы и технологии. ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ Индийское издание Firstpost оценило встречу в Саудовской Аравии как значительный дипломатический прорыв, отметив, что на ней не присутствуют представители Украины и Европы. "Встреча в Эр-Рияде знаменует собой одно из самых значительных дипломатических взаимодействий между США и Россией за последние годы, которое может изменить траекторию войны на Украине", - пишет издание, отмечая, что "хотя команда Трампа настаивает на том, что любая потенциальная сделка в конечном итоге будет касаться Украины и Европы, скептицизм сохраняется". Издание напомнило, что перед началом переговоров госсекретарь США Марко Рубио уже разговаривал по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, и что Рубио смягчил многие из своих прежних позиций, чтобы соответствовать внешней политике нового президента США Дональда Трампа. Firstpost также вспоминает прошлогоднюю статью советника по национальной безопасности США Майкла Уолца в Economist, где он предположил, что США могут либо ослабить санкции в отношении России, либо усилить военную поддержку Украины. Отмечая участие специального посланника США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, издание отмечает, что ему удалось содействовать переговорам о прекращении огня между Израилем и ХАМАСОМ и добиться освобождения американского заключенного из России.
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в мире, россия, сша, саудовская аравия, дональд трамп, марко рубио, сергей лавров, хамас, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Россия, США, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Марко Рубио, Сергей Лавров, ХАМАС, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Азиатская пресса назвала переговоры в Эр-Рияде закономерными
Азиатская пресса назвала переговоры в Эр-Рияде дипломатическим прорывом
ПЕКИН/ НЬЮ-ДЕЛИ / ТОКИО, 18 фев - РИА Новости. Пресса Азиатско-Тихоокеанского региона отдает должное выбору Саудовской Аравии в качестве места встречи внешнеполитических команд России и США, отмечая дипломатический прорыв и отсутствие Украины на переговорах.
Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию
за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров
и помощник президента Юрий Ушаков
. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США
по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио
и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф
. Во главе стола - представители Саудовской Аравии
. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине
.
"Переговоры о перемирии на Украине: первая встреча - только США и Россия, согласование саммита. На Украине растёт беспокойство по поводу переговоров без Украины. Президент Зеленский, совершая визит на Ближний Восток, старается не допустить, чтобы переговоры были с выгодной для России позиции", - пишет японская авторитетная деловая газета "Никкэй".
МЕСТО ВСТРЕЧИ - САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Корреспондент Центрального телевидения Китая
Вэй Дунсюй отмечает, что переговоры проходят именно в Саудовской Аравии, так как нейтральная позиция Эр-Рияда
по украинскому вопросу и его тесное сотрудничество как с Вашингтоном
, так и с Москвой
сделали Саудовскую Аравии важным фактором в переговорах между Россией и США.
Он отметил, что руководство Саудовской Аравии ранее заявляло о намерении заметно нарастить инвестиции в США в ближайшие годы, при этом в вопросах обеспечения стабильности энергетического рынка Эр-Рияд поддерживает тесную связь с российскими властями. Помимо этого, указал журналист, когда страны Запада ввели санкции против России из-за конфликта на Украине и конфисковали зарубежные активы РФ, Саудовская Аравия продолжила развивать нормальное торгово-экономическое сотрудничество с Россией. Таким образом, Саудовская Аравия является приемлемым и для России, и для США посредником, и пользуется большим доверием обеих сторон.
Заместитель директора Института российских и евразийских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Вань Цинсун в интервью изданию "Пэнпай" подчеркнул, что "у наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана
очень хорошие личные отношения как с президентом России Владимиром Путиным
, так и с президентом США Дональдом Трампом
, что может эффективно сократить дистанцию между двумя сторонами".
По его мнению, "в критический момент, если российско-американские переговоры зайдут в тупик, Саудовская Аравия также может выступить в роли посредника".
По мнению эксперта, речь в ходе нынешних переговоров скорее идет о реализации ряда договоренностей, достигнутых в ходе телефонного разговора лидеров России и США, а также о подготовке к предстоящей личной встреча Путина и Трампа. "Главное требование США — как можно скорее усадить Россию и Украину за прямые переговоры и поспособствовать тому, чтобы стороны как как можно скорее достигли соглашения о прекращении огня", - считает аналитик.
Он указал, что Россия главным образом согласилась начать переговоры о прекращении огня в качестве условия для "перезагрузки" находящихся в точке замерзания российско-американских отношений, а также увязать важные вопросы российско-американского сотрудничества, включая безопасность, экономику, энергетику, финансы и технологии.
Индийское издание Firstpost оценило встречу в Саудовской Аравии как значительный дипломатический прорыв, отметив, что на ней не присутствуют представители Украины и Европы
. "Встреча в Эр-Рияде знаменует собой одно из самых значительных дипломатических взаимодействий между США и Россией за последние годы, которое может изменить траекторию войны на Украине", - пишет издание, отмечая, что "хотя команда Трампа настаивает на том, что любая потенциальная сделка в конечном итоге будет касаться Украины и Европы, скептицизм сохраняется".
Издание напомнило, что перед началом переговоров госсекретарь США Марко Рубио уже разговаривал по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, и что Рубио смягчил многие из своих прежних позиций, чтобы соответствовать внешней политике нового президента США Дональда Трампа.
Firstpost также вспоминает прошлогоднюю статью советника по национальной безопасности США Майкла Уолца в Economist, где он предположил, что США могут либо ослабить санкции в отношении России, либо усилить военную поддержку Украины.
Отмечая участие специального посланника США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, издание отмечает, что ему удалось содействовать переговорам о прекращении огня между Израилем
и ХАМАСОМ
и добиться освобождения американского заключенного из России.