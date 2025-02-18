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Россия и США изложили принципиальные подходы по Украине, заявил Ушаков
Россия и США изложили принципиальные подходы по Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 18.02.2025
Россия и США изложили принципиальные подходы по Украине, заявил Ушаков
Представители России и Соединенных Штатов Америки в саудовской столице изложили свои принципиальные подходы по Украине, заявил помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:12:00+03:00
2025-02-18T15:12:00+03:00
2025-02-18T15:20:00+03:00
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Представители России и Соединенных Штатов Америки в саудовской столице изложили свои принципиальные подходы по Украине, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Да, мы обсуждали, и изложили свои принципиальные подходы", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос журналиста о том, касались ли стороны темы украинского урегулирования во время переговоров.Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии.
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Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Россия, США, Украина, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Марко Рубио, Политика
Россия и США изложили принципиальные подходы по Украине, заявил Ушаков
Ушаков: РФ и США изложили принципиальные подходы по урегулированию на Украине