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Россия и США изложили принципиальные подходы по Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 18.02.2025
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15:12 18.02.2025 (обновлено: 15:20 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/peregovory-2000070671.html
Россия и США изложили принципиальные подходы по Украине, заявил Ушаков
Россия и США изложили принципиальные подходы по Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 18.02.2025
Россия и США изложили принципиальные подходы по Украине, заявил Ушаков
Представители России и Соединенных Штатов Америки в саудовской столице изложили свои принципиальные подходы по Украине, заявил помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:12:00+03:00
2025-02-18T15:20:00+03:00
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
россия
сша
украина
сергей лавров
юрий ушаков
марко рубио
политика
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Представители России и Соединенных Штатов Америки в саудовской столице изложили свои принципиальные подходы по Украине, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Да, мы обсуждали, и изложили свои принципиальные подходы", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос журналиста о том, касались ли стороны темы украинского урегулирования во время переговоров.Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20250218/putin-2000073598.html
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, россия, сша, украина, сергей лавров, юрий ушаков, марко рубио, политика
Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Россия, США, Украина, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Марко Рубио, Политика
Россия и США изложили принципиальные подходы по Украине, заявил Ушаков

Ушаков: РФ и США изложили принципиальные подходы по урегулированию на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Российско-американские переговоры в Эр-Рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Представители России и Соединенных Штатов Америки в саудовской столице изложили свои принципиальные подходы по Украине, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Да, мы обсуждали, и изложили свои принципиальные подходы", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос журналиста о том, касались ли стороны темы украинского урегулирования во время переговоров.
Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Путин назначит переговорщиков от России по Украине, заявил Ушаков
Вчера, 15:18
 
Переговоры России и США по Украине в Эр-РиядеРоссияСШАУкраинаСергей ЛавровЮрий УшаковМарко РубиоПолитика
 
 
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