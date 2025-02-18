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Россия и США изложили принципиальные подходы по Украине, заявил Ушаков

Россия и США изложили принципиальные подходы по Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 18.02.2025

Россия и США изложили принципиальные подходы по Украине, заявил Ушаков

Представители России и Соединенных Штатов Америки в саудовской столице изложили свои принципиальные подходы по Украине, заявил помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T15:12:00+03:00

2025-02-18T15:12:00+03:00

2025-02-18T15:20:00+03:00

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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сергей лавров

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марко рубио

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Представители России и Соединенных Штатов Америки в саудовской столице изложили свои принципиальные подходы по Украине, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Да, мы обсуждали, и изложили свои принципиальные подходы", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос журналиста о том, касались ли стороны темы украинского урегулирования во время переговоров.Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии.

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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, россия, сша, украина, сергей лавров, юрий ушаков, марко рубио, политика