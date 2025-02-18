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СМИ раскрыли, что ждет Украину во время мирных переговоров - РИА Новости, 18.02.2025
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15:01 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/peregovory-2000065792.html
СМИ раскрыли, что ждет Украину во время мирных переговоров
СМИ раскрыли, что ждет Украину во время мирных переговоров - РИА Новости, 18.02.2025
СМИ раскрыли, что ждет Украину во время мирных переговоров
Украине придется играть по правилам России на мирных переговорах, сообщает CNN со ссылкой на доцента кафедры национальной безопасности Университета Нью-Хейвена... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:01:00+03:00
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в мире
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Украине придется играть по правилам России на мирных переговорах, сообщает CNN со ссылкой на доцента кафедры национальной безопасности Университета Нью-Хейвена Мэттью Шмидта."Украине придется принимать участие в этих последующих переговорах, играя по чужим правилам, в основном по правилам России, а это значит, что результат будет предрешен еще до того, как они сядут за стол переговоров", — утверждает эксперт.Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. От России за столом переговоров присутствуют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков. Напротив них трое американских переговорщиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола председательствуют представители Саудовской Аравии.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.
https://ria.ru/20250218/prichina-2000013789.html
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россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, в мире
Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, В мире
СМИ раскрыли, что ждет Украину во время мирных переговоров

CNN: Украине во время мирных переговоров придется действовать по правилам России

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Украине придется играть по правилам России на мирных переговорах, сообщает CNN со ссылкой на доцента кафедры национальной безопасности Университета Нью-Хейвена Мэттью Шмидта.
«
"Украине придется принимать участие в этих последующих переговорах, играя по чужим правилам, в основном по правилам России, а это значит, что результат будет предрешен еще до того, как они сядут за стол переговоров", — утверждает эксперт.
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Вчера, 11:47
Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. От России за столом переговоров присутствуют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков. Напротив них трое американских переговорщиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола председательствуют представители Саудовской Аравии.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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Вчера, 10:43
 
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