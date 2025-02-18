В Анкаре начались переговоры Эрдогана с Зеленским
Эрдоган начал переговоры с Зеленским по урегулированию конфликта на Украине
© Getty Images / Anadolu/TUR Presidency/Murat KulaПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский во время встречи в Анкаре. 18 февраля 2025
© Getty Images / Anadolu/TUR Presidency/Murat Kula
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский во время встречи в Анкаре. 18 февраля 2025
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АНКАРА, 18 фев – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта на Украине, сообщила канцелярия турецкого лидера.
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"Двусторонние переговоры начались", - уточнила канцелярия.
Ранее в этот день состоялись российско-американские переговоры высокого уровня в Эр-Рияде. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
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