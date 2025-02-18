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В Анкаре начались переговоры Эрдогана с Зеленским - РИА Новости, 18.02.2025
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14:32 18.02.2025 (обновлено: 15:59 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/peregovory-2000058611.html
В Анкаре начались переговоры Эрдогана с Зеленским
В Анкаре начались переговоры Эрдогана с Зеленским - РИА Новости, 18.02.2025
В Анкаре начались переговоры Эрдогана с Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта на Украине, сообщила канцелярия турецкого РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T14:32:00+03:00
2025-02-18T15:59:00+03:00
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АНКАРА, 18 фев – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта на Украине, сообщила канцелярия турецкого лидера. Зеленский прибыл в понедельник вечером в Анкару. Ранее он заявил журналистам, что намерен обсудить с Эрдоганом гарантии безопасности Украине, которые может предоставить и Турция. "Двусторонние переговоры начались", - уточнила канцелярия. Ранее в этот день состоялись российско-американские переговоры высокого уровня в Эр-Рияде. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
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в мире, цены на нефть, украина, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, юрий ушаков
В мире, Цены на нефть, Украина, Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский, Юрий Ушаков
В Анкаре начались переговоры Эрдогана с Зеленским

Эрдоган начал переговоры с Зеленским по урегулированию конфликта на Украине

© Getty Images / Anadolu/TUR Presidency/Murat KulaПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский во время встречи в Анкаре. 18 февраля 2025
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский во время встречи в Анкаре. 18 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Getty Images / Anadolu/TUR Presidency/Murat Kula
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский во время встречи в Анкаре. 18 февраля 2025
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АНКАРА, 18 фев – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта на Украине, сообщила канцелярия турецкого лидера.
Зеленский прибыл в понедельник вечером в Анкару. Ранее он заявил журналистам, что намерен обсудить с Эрдоганом гарантии безопасности Украине, которые может предоставить и Турция.
«
"Двусторонние переговоры начались", - уточнила канцелярия.
Ранее в этот день состоялись российско-американские переговоры высокого уровня в Эр-Рияде. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Трамп отдаст Украину не Путину, а Европе
15 февраля, 08:00
 
В миреЦены на нефтьУкраинаТурцияРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ЗеленскийЮрий Ушаков
 
 
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