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В Анкаре начались переговоры Эрдогана с Зеленским

В Анкаре начались переговоры Эрдогана с Зеленским - РИА Новости, 18.02.2025

В Анкаре начались переговоры Эрдогана с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта на Украине, сообщила канцелярия турецкого РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T14:32:00+03:00

2025-02-18T14:32:00+03:00

2025-02-18T15:59:00+03:00

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АНКАРА, 18 фев – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта на Украине, сообщила канцелярия турецкого лидера. Зеленский прибыл в понедельник вечером в Анкару. Ранее он заявил журналистам, что намерен обсудить с Эрдоганом гарантии безопасности Украине, которые может предоставить и Турция. "Двусторонние переговоры начались", - уточнила канцелярия. Ранее в этот день состоялись российско-американские переговоры высокого уровня в Эр-Рияде. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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