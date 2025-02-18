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В Эр-Рияде прошел первый этап встречи российской и американской делегаций - РИА Новости, 18.02.2025
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13:03 18.02.2025 (обновлено: 13:16 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/peregovory-2000036846.html
В Эр-Рияде прошел первый этап встречи российской и американской делегаций
В Эр-Рияде прошел первый этап встречи российской и американской делегаций - РИА Новости, 18.02.2025
В Эр-Рияде прошел первый этап встречи российской и американской делегаций
На российско-американских переговорах в Эр-Рияде сейчас объявили небольшой перерыв, позднее стороны возобновят беседу, сообщила официальный представитель МИД... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T13:03:00+03:00
2025-02-18T13:16:00+03:00
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россия
сергей лавров
юрий ушаков
марко рубио
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. На российско-американских переговорах в Эр-Рияде сейчас объявили небольшой перерыв, позднее стороны возобновят беседу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.&quot;Буквально в данные минуты объявлен небольшой перерыв, стороны потом приступят к продолжению переговорного процесса&quot;, — сказала она.Захарова добавила, что министр иностранных дел Сергей Лавров после мероприятия пообщается с прессой.Встреча проходит в одном из дворцов саудовской королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин.Москву на переговорах представляют Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон — госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Как сообщалось ранее, стороны планируют обсудить восстановление всего комплекса отношений между Москвой и Вашингтоном, а также подготовку к саммиту лидеров России и Соединенных Штатов и возможным переговорам по урегулированию на Украине.Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, продлившийся почти полтора часа. Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине.
https://ria.ru/20250218/mask-1999953507.html
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в мире, россия, сергей лавров, юрий ушаков, марко рубио, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, сша
В мире, Россия, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Марко Рубио, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, США
В Эр-Рияде прошел первый этап встречи российской и американской делегаций

МИД: в Эр-Рияде прошел первый этап встречи России и США

© AP Photo / Evelyn HocksteinРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. На российско-американских переговорах в Эр-Рияде сейчас объявили небольшой перерыв, позднее стороны возобновят беседу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«

"Буквально в данные минуты объявлен небольшой перерыв, стороны потом приступят к продолжению переговорного процесса", — сказала она.

Захарова добавила, что министр иностранных дел Сергей Лавров после мероприятия пообщается с прессой.
Встреча проходит в одном из дворцов саудовской королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин.
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Москву на переговорах представляют Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон — госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как сообщалось ранее, стороны планируют обсудить восстановление всего комплекса отношений между Москвой и Вашингтоном, а также подготовку к саммиту лидеров России и Соединенных Штатов и возможным переговорам по урегулированию на Украине.
Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, продлившийся почти полтора часа. Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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В миреРоссияСергей ЛавровЮрий УшаковМарко РубиоПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеСША
 
 
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