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В Эр-Рияде прошел первый этап встречи России и США - РИА Новости, 18.02.2025
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12:59 18.02.2025 (обновлено: 13:06 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/peregovory-2000035951.html
В Эр-Рияде прошел первый этап встречи России и США
В Эр-Рияде прошел первый этап встречи России и США - РИА Новости, 18.02.2025
В Эр-Рияде прошел первый этап встречи России и США
На переговорах РФ и США в Эр-Рияде объявлен небольшой перерыв, стороны скоро возобновят беседу, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T12:59:00+03:00
2025-02-18T13:06:00+03:00
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
сергей лавров
юрий ушаков
мария захарова
ближний восток
сша
россия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. На переговорах РФ и США в Эр-Рияде объявлен небольшой перерыв, стороны скоро возобновят беседу, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Буквально в данные минут объявлен небольшой перерыв, стороны потом приступят к продолжению переговорного процесса", - сказала она в ходе брифинга.Официальный представитель МИД РФ добавила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров после мероприятия пообщается с прессой.Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
https://ria.ru/20250218/peskov-2000028535.html
https://ria.ru/20250218/tramp-1999986024.html
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, сергей лавров, юрий ушаков, мария захарова, ближний восток, сша, россия
Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Мария Захарова, Ближний Восток, США, Россия
В Эр-Рияде прошел первый этап встречи России и США

МИД: в Эр-Рияде прошел первый этап встречи России и США

© AP Photo / Evelyn HocksteinРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. На переговорах РФ и США в Эр-Рияде объявлен небольшой перерыв, стороны скоро возобновят беседу, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Буквально в данные минут объявлен небольшой перерыв, стороны потом приступят к продолжению переговорного процесса", - сказала она в ходе брифинга.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
В Эр-Рияде могут определить сроки встречи Путина и Трампа, считает Песков
Вчера, 12:33
Официальный представитель МИД РФ добавила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров после мероприятия пообщается с прессой.
Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
FT: в Европе назвали предложение Трампа к Киеву по ресурсам шантажом
Вчера, 10:36
 
Переговоры России и США по Украине в Эр-РиядеСергей ЛавровЮрий УшаковМария ЗахароваБлижний ВостокСШАРоссия
 
 
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