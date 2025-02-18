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В Эр-Рияде прошел первый этап встречи России и США
В Эр-Рияде прошел первый этап встречи России и США - РИА Новости, 18.02.2025
В Эр-Рияде прошел первый этап встречи России и США
На переговорах РФ и США в Эр-Рияде объявлен небольшой перерыв, стороны скоро возобновят беседу, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T12:59:00+03:00
2025-02-18T12:59:00+03:00
2025-02-18T13:06:00+03:00
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
сергей лавров
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. На переговорах РФ и США в Эр-Рияде объявлен небольшой перерыв, стороны скоро возобновят беседу, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Буквально в данные минут объявлен небольшой перерыв, стороны потом приступят к продолжению переговорного процесса", - сказала она в ходе брифинга.Официальный представитель МИД РФ добавила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров после мероприятия пообщается с прессой.Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
https://ria.ru/20250218/peskov-2000028535.html
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, сергей лавров, юрий ушаков, мария захарова, ближний восток, сша, россия
Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Мария Захарова, Ближний Восток, США, Россия
В Эр-Рияде прошел первый этап встречи России и США
МИД: в Эр-Рияде прошел первый этап встречи России и США