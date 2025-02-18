https://ria.ru/20250218/peregovory-2000029930.html
В Эр-Рияде проходят переговоры российской и американской делегаций
В Эр-Рияде проходят переговоры российской и американской делегаций - РИА Новости, 18.02.2025
В Эр-Рияде проходят переговоры российской и американской делегаций
В Эр-Рияде проходят переговоры между Россией и США. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T12:38:00+03:00
2025-02-18T12:38:00+03:00
2025-02-18T14:26:00+03:00
в мире
россия
сша
сергей лавров
юрий ушаков
марко рубио
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000005983_0:320:3070:2047_1920x0_80_0_0_a389e3bab0d451839bf255507ad32b90.jpg
ЭР-РИЯД, 18 фев — РИА Новости. В Эр-Рияде проходят переговоры между Россией и США.Представители двух стран расположились за большим прямоугольным столом, российская делегация сидит с правой стороны, американская — с левой.Москву на переговорах представляют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон — госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Встреча началась в присутствии СМИ без предварительных слов, она проходит в одном из дворцов саудовской королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин.Стороны планируют обсудить восстановление всего комплекса отношений между Москвой и Вашингтоном, а также подготовку к саммиту лидеров России и Штатов и возможным переговорам по урегулированию на Украине.Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, продлившийся почти полтора часа. Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине.
https://ria.ru/20250218/peskov-2000028535.html
https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000005983_204:0:2933:2047_1920x0_80_0_0_c0c1285c3c696541a4d5710b0c5a2d6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, сергей лавров, юрий ушаков, марко рубио, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Марко Рубио, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
В Эр-Рияде проходят переговоры российской и американской делегаций
Переговоры России и США стартовали в Эр-Рияде