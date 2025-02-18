https://ria.ru/20250218/peregovory-2000029930.html

В Эр-Рияде проходят переговоры российской и американской делегаций

В Эр-Рияде проходят переговоры российской и американской делегаций - РИА Новости, 18.02.2025

В Эр-Рияде проходят переговоры российской и американской делегаций

В Эр-Рияде проходят переговоры между Россией и США. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T12:38:00+03:00

2025-02-18T12:38:00+03:00

2025-02-18T14:26:00+03:00

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юрий ушаков

марко рубио

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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ЭР-РИЯД, 18 фев — РИА Новости. В Эр-Рияде проходят переговоры между Россией и США.Представители двух стран расположились за большим прямоугольным столом, российская делегация сидит с правой стороны, американская — с левой.Москву на переговорах представляют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон — госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Встреча началась в присутствии СМИ без предварительных слов, она проходит в одном из дворцов саудовской королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин.Стороны планируют обсудить восстановление всего комплекса отношений между Москвой и Вашингтоном, а также подготовку к саммиту лидеров России и Штатов и возможным переговорам по урегулированию на Украине.Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, продлившийся почти полтора часа. Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине.

https://ria.ru/20250218/peskov-2000028535.html

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