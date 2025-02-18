https://ria.ru/20250218/peregovory-1999988570.html
Переговоры России и США. Трансляция
Переговоры России и США. Трансляция - РИА Новости, 18.02.2025
Переговоры России и США. Трансляция
В Эр-Рияде проходят переговоры российской и американской делегаций. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T10:47:00+03:00
2025-02-18T10:47:00+03:00
2025-02-18T10:47:00+03:00
россия
сша
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В Эр-Рияде проходят переговоры российской и американской делегаций.
россия
сша
РИА Новости
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5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российская делегация на встрече по Украине с коллегами из США
Российская делегация на встрече по Украине с коллегами из США
2025-02-18T10:47
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PT1M24S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, видео
Россия, США
Переговоры России и США. Трансляция
В Эр-Рияде проходят переговоры российской и американской делегаций.
2025-02-18T10:47
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PT1M24S
Переговоры России и США. Трансляция
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В Эр-Рияде проходят переговоры российской и американской делегаций.