https://ria.ru/20250218/peregovory-1999987195.html

Дмитриев: совместные проекты сделают экономики России и США успешнее

Дмитриев: совместные проекты сделают экономики России и США успешнее - РИА Новости, 18.02.2025

Дмитриев: совместные проекты сделают экономики России и США успешнее

Администрация бывшего президента США Джо Байдена вводила в заблуждение о состоянии экономики РФ, на самом деле она хорошо развивается, и совместные проекты... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T10:42:00+03:00

2025-02-18T10:42:00+03:00

2025-02-18T11:09:00+03:00

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

джо байден

российский фонд прямых инвестиций

кирилл дмитриев

арктика

сша

россия

экономика

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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Администрация бывшего президента США Джо Байдена вводила в заблуждение о состоянии экономики РФ, на самом деле она хорошо развивается, и совместные проекты позволят делать экономики двух стран успешнее, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев."Администрация Байдена создала очень неправильный такой нарратив в американском обществе, что санкции вредят России", - сказал Дмитриев во вторник журналистам в Эр-Рияде, где проходит встреча представителей США и РФ."Для них очень удивительно, что российская экономика растет. Администрация Байдена давала очень много дезинформации, очень много неправильных посылов. Наш диалог позволяет сказать правду, сказать то, что российская экономика хорошо развивается, а нам надо делать совместные проекты, в том числе и в Арктике, и в других отраслях. Именно СП позволят нам быть успешнее", - добавил он.

https://ria.ru/20250218/tramp-1999921913.html

арктика

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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, джо байден, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, арктика, сша, россия, экономика