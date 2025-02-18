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Дмитриев: совместные проекты сделают экономики России и США успешнее - РИА Новости, 18.02.2025
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10:42 18.02.2025 (обновлено: 11:09 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/peregovory-1999987195.html
Дмитриев: совместные проекты сделают экономики России и США успешнее
Дмитриев: совместные проекты сделают экономики России и США успешнее - РИА Новости, 18.02.2025
Дмитриев: совместные проекты сделают экономики России и США успешнее
Администрация бывшего президента США Джо Байдена вводила в заблуждение о состоянии экономики РФ, на самом деле она хорошо развивается, и совместные проекты... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T10:42:00+03:00
2025-02-18T11:09:00+03:00
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
джо байден
российский фонд прямых инвестиций
кирилл дмитриев
арктика
сша
россия
экономика
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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Администрация бывшего президента США Джо Байдена вводила в заблуждение о состоянии экономики РФ, на самом деле она хорошо развивается, и совместные проекты позволят делать экономики двух стран успешнее, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев."Администрация Байдена создала очень неправильный такой нарратив в американском обществе, что санкции вредят России", - сказал Дмитриев во вторник журналистам в Эр-Рияде, где проходит встреча представителей США и РФ."Для них очень удивительно, что российская экономика растет. Администрация Байдена давала очень много дезинформации, очень много неправильных посылов. Наш диалог позволяет сказать правду, сказать то, что российская экономика хорошо развивается, а нам надо делать совместные проекты, в том числе и в Арктике, и в других отраслях. Именно СП позволят нам быть успешнее", - добавил он.
https://ria.ru/20250218/tramp-1999921913.html
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, джо байден, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, арктика, сша, россия, экономика
Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Джо Байден, Российский фонд прямых инвестиций, Кирилл Дмитриев, Арктика, США, Россия, Экономика
Дмитриев: совместные проекты сделают экономики России и США успешнее

Дмитриев: совместные проекты позволят делать экономики России и США успешнее

© МИД РоссииРоссийская делегация прибыла на место проведения встречи с американской делегацией в Эр-Рияде
Российская делегация прибыла на место проведения встречи с американской делегацией в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© МИД России
Российская делегация прибыла на место проведения встречи с американской делегацией в Эр-Рияде
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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Администрация бывшего президента США Джо Байдена вводила в заблуждение о состоянии экономики РФ, на самом деле она хорошо развивается, и совместные проекты позволят делать экономики двух стран успешнее, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Администрация Байдена создала очень неправильный такой нарратив в американском обществе, что санкции вредят России", - сказал Дмитриев во вторник журналистам в Эр-Рияде, где проходит встреча представителей США и РФ.
"Для них очень удивительно, что российская экономика растет. Администрация Байдена давала очень много дезинформации, очень много неправильных посылов. Наш диалог позволяет сказать правду, сказать то, что российская экономика хорошо развивается, а нам надо делать совместные проекты, в том числе и в Арктике, и в других отраслях. Именно СП позволят нам быть успешнее", - добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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Переговоры России и США по Украине в Эр-РиядеДжо БайденРоссийский фонд прямых инвестицийКирилл ДмитриевАрктикаСШАРоссияЭкономика
 
 
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