Рейтинг@Mail.ru
Переговоры России и США пройдут в дворцовом комплексе Альбасатин - РИА Новости, 18.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 18.02.2025 (обновлено: 10:30 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/peregovory-1999979243.html
Переговоры России и США пройдут в дворцовом комплексе Альбасатин
Переговоры России и США пройдут в дворцовом комплексе Альбасатин - РИА Новости, 18.02.2025
Переговоры России и США пройдут в дворцовом комплексе Альбасатин
Местом проведения российско-американских переговоров в Эр-Рияде станет один из дворцов королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T10:05:00+03:00
2025-02-18T10:30:00+03:00
сша
россия
ближний восток
сергей лавров
юрий ушаков
кирилл дмитриев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/1999980039_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b78ebcb687ae477557eb67fd4569499e.jpg
ЭР-РИЯД, 18 фев — РИА Новости. Местом проведения российско-американских переговоров в Эр-Рияде станет один из дворцов королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин. Делегации двух стран скоро прибудут на площадку. Накануне в Эр-Рияд прибыли глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, сегодня они проведут переговоры с американской делегацией. Ушаков сообщал, что к российским представителям для обсуждения экономических вопросов может присоединиться глава РФПИ Кирилл Дмитриев.В делегацию Штатов войдут госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.На встрече планируют обсудить восстановление всего комплекса двусторонних отношений, а также подготовку к саммиту лидеров России и Штатов и возможным переговорам по урегулированию на УкраинеВладимир Путин и Дональд Трамп в прошлую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.
https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html
https://ria.ru/20250218/peregovory-1999972436.html
сша
россия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Место проведения переговоров – один из дворцов королевской семьи
Местом проведения российско-американских переговоров станет один из дворцов королевской семьи - Дирия в комплексе Альбасатин.
2025-02-18T10:05
true
PT0M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/1999980039_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_972e8e0b83e222367f4661c5592d3955.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, ближний восток, сергей лавров, юрий ушаков, кирилл дмитриев, в мире
США, Россия, Ближний Восток, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Кирилл Дмитриев, В мире
Переговоры России и США пройдут в дворцовом комплексе Альбасатин

Местом переговоров России и США станет один из дворцов королевской семьи Дирия

Читать ria.ru в
Дзен
ЭР-РИЯД, 18 фев — РИА Новости. Местом проведения российско-американских переговоров в Эр-Рияде станет один из дворцов королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин.
Делегации двух стран скоро прибудут на площадку.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Почему Штаты пошли на переговоры с Россией
Вчера, 08:00
Накануне в Эр-Рияд прибыли глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, сегодня они проведут переговоры с американской делегацией. Ушаков сообщал, что к российским представителям для обсуждения экономических вопросов может присоединиться глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
В делегацию Штатов войдут госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
На встрече планируют обсудить восстановление всего комплекса двусторонних отношений, а также подготовку к саммиту лидеров России и Штатов и возможным переговорам по урегулированию на Украине
Владимир Путин и Дональд Трамп в прошлую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
На российско-американских переговорах в Эр-Рияде усилили меры безопасности
Вчера, 09:20
 
СШАРоссияБлижний ВостокСергей ЛавровЮрий УшаковКирилл ДмитриевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала