https://ria.ru/20250218/peregovory-1999979243.html

Переговоры России и США пройдут в дворцовом комплексе Альбасатин

Переговоры России и США пройдут в дворцовом комплексе Альбасатин - РИА Новости, 18.02.2025

Переговоры России и США пройдут в дворцовом комплексе Альбасатин

Местом проведения российско-американских переговоров в Эр-Рияде станет один из дворцов королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин. РИА Новости, 18.02.2025

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ЭР-РИЯД, 18 фев — РИА Новости. Местом проведения российско-американских переговоров в Эр-Рияде станет один из дворцов королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин. Делегации двух стран скоро прибудут на площадку. Накануне в Эр-Рияд прибыли глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, сегодня они проведут переговоры с американской делегацией. Ушаков сообщал, что к российским представителям для обсуждения экономических вопросов может присоединиться глава РФПИ Кирилл Дмитриев.В делегацию Штатов войдут госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.На встрече планируют обсудить восстановление всего комплекса двусторонних отношений, а также подготовку к саммиту лидеров России и Штатов и возможным переговорам по урегулированию на УкраинеВладимир Путин и Дональд Трамп в прошлую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.

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Место проведения переговоров – один из дворцов королевской семьи Местом проведения российско-американских переговоров станет один из дворцов королевской семьи - Дирия в комплексе Альбасатин. 2025-02-18T10:05 true PT0M08S

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сша, россия, ближний восток, сергей лавров, юрий ушаков, кирилл дмитриев, в мире