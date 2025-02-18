https://ria.ru/20250218/peregovory-1999969737.html

Глава РФПИ поделился ожиданиями от переговоров с США

Глава РФПИ поделился ожиданиями от переговоров с США - РИА Новости, 18.02.2025

Глава РФПИ поделился ожиданиями от переговоров с США

Сегодняшние российско-американские переговоры крайне важны для решения глобальных задач, Россия надеется, что диалог будет позитивным и что ее позиция будет... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T09:02:00+03:00

2025-02-18T09:02:00+03:00

2025-02-18T10:24:00+03:00

россия

сша

саудовская аравия

кирилл дмитриев

юрий ушаков

российский фонд прямых инвестиций

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сегодняшние российско-американские переговоры крайне важны для решения глобальных задач, Россия надеется, что диалог будет позитивным и что ее позиция будет четко услышана Штатами, а обсуждение продолжится, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он добавил, что на переговорах также будет затронут экономический аспект, поскольку США начинают понимать важность российского рынка. Делегации России и США во вторник проведут встречу в Саудовской Аравии, которая будет посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил накануне входящий в российскую делегацию помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Безусловно, сегодняшние переговоры с американской делегацией крайне важны. И весь мир следит за тем, получится ли у Соединенных Штатов и России улучшить отношения, потому что наши более хорошие отношения позволят решать большое количество глобальных задач и тех проблем, которые сейчас стоят пред миром", - сказал он журналистам в преддверии переговоров Россия - США, добавив, что на переговорах будет отвечать за "экономический аспект дискуссии". Дмитриев отметил, что экономическое сотрудничество важно: американские компании, уйдя с российского рынка, потеряли более 300 миллиардов долларов. "Соответственно, нахождение совместных экономических путей и позитивных решений вопросов крайне важно в основном для США и для многих других стран, которые начинают понимать, что российский рынок крайне привлекателен и на нем необходимо присутствовать", - добавил глава РФПИ. "Поэтому мы надеемся на позитивную дискуссию, позитивный диалог и безусловно видим, что президент (Дональд - ред.) Трамп очень активно решает большое количество проблем в мире. Надеемся, что позиция России будет очень четко услышана и диалог продолжится", - заключил Дмитриев.

https://ria.ru/20250218/ssha-1999968624.html

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россия

сша

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, саудовская аравия, кирилл дмитриев, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде