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Глава РФПИ поделился ожиданиями от переговоров с США - РИА Новости, 18.02.2025
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09:02 18.02.2025 (обновлено: 10:24 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/peregovory-1999969737.html
Глава РФПИ поделился ожиданиями от переговоров с США
Глава РФПИ поделился ожиданиями от переговоров с США - РИА Новости, 18.02.2025
Глава РФПИ поделился ожиданиями от переговоров с США
Сегодняшние российско-американские переговоры крайне важны для решения глобальных задач, Россия надеется, что диалог будет позитивным и что ее позиция будет... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T09:02:00+03:00
2025-02-18T10:24:00+03:00
россия
сша
саудовская аравия
кирилл дмитриев
юрий ушаков
российский фонд прямых инвестиций
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сегодняшние российско-американские переговоры крайне важны для решения глобальных задач, Россия надеется, что диалог будет позитивным и что ее позиция будет четко услышана Штатами, а обсуждение продолжится, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он добавил, что на переговорах также будет затронут экономический аспект, поскольку США начинают понимать важность российского рынка. Делегации России и США во вторник проведут встречу в Саудовской Аравии, которая будет посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил накануне входящий в российскую делегацию помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Безусловно, сегодняшние переговоры с американской делегацией крайне важны. И весь мир следит за тем, получится ли у Соединенных Штатов и России улучшить отношения, потому что наши более хорошие отношения позволят решать большое количество глобальных задач и тех проблем, которые сейчас стоят пред миром", - сказал он журналистам в преддверии переговоров Россия - США, добавив, что на переговорах будет отвечать за "экономический аспект дискуссии". Дмитриев отметил, что экономическое сотрудничество важно: американские компании, уйдя с российского рынка, потеряли более 300 миллиардов долларов. "Соответственно, нахождение совместных экономических путей и позитивных решений вопросов крайне важно в основном для США и для многих других стран, которые начинают понимать, что российский рынок крайне привлекателен и на нем необходимо присутствовать", - добавил глава РФПИ. "Поэтому мы надеемся на позитивную дискуссию, позитивный диалог и безусловно видим, что президент (Дональд - ред.) Трамп очень активно решает большое количество проблем в мире. Надеемся, что позиция России будет очень четко услышана и диалог продолжится", - заключил Дмитриев.
https://ria.ru/20250218/ssha-1999968624.html
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россия, сша, саудовская аравия, кирилл дмитриев, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, США, Саудовская Аравия, Кирилл Дмитриев, Юрий Ушаков, Российский фонд прямых инвестиций, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Глава РФПИ поделился ожиданиями от переговоров с США

Дмитриев: Россия надеется, что ее позицию на переговорах с США услышат

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сегодняшние российско-американские переговоры крайне важны для решения глобальных задач, Россия надеется, что диалог будет позитивным и что ее позиция будет четко услышана Штатами, а обсуждение продолжится, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он добавил, что на переговорах также будет затронут экономический аспект, поскольку США начинают понимать важность российского рынка.
Делегации России и США во вторник проведут встречу в Саудовской Аравии, которая будет посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил накануне входящий в российскую делегацию помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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"Безусловно, сегодняшние переговоры с американской делегацией крайне важны. И весь мир следит за тем, получится ли у Соединенных Штатов и России улучшить отношения, потому что наши более хорошие отношения позволят решать большое количество глобальных задач и тех проблем, которые сейчас стоят пред миром", - сказал он журналистам в преддверии переговоров Россия - США, добавив, что на переговорах будет отвечать за "экономический аспект дискуссии".
Дмитриев отметил, что экономическое сотрудничество важно: американские компании, уйдя с российского рынка, потеряли более 300 миллиардов долларов. "Соответственно, нахождение совместных экономических путей и позитивных решений вопросов крайне важно в основном для США и для многих других стран, которые начинают понимать, что российский рынок крайне привлекателен и на нем необходимо присутствовать", - добавил глава РФПИ.
"Поэтому мы надеемся на позитивную дискуссию, позитивный диалог и безусловно видим, что президент (Дональд - ред.) Трамп очень активно решает большое количество проблем в мире. Надеемся, что позиция России будет очень четко услышана и диалог продолжится", - заключил Дмитриев.
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РоссияСШАСаудовская АравияКирилл ДмитриевЮрий УшаковРоссийский фонд прямых инвестицийПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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