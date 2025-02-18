https://ria.ru/20250218/peregovory-1999957212.html

Переговоры в Эр-Рияде могут затронуть не только Украину, заявил политолог

Переговоры в Эр-Рияде могут затронуть не только Украину, заявил политолог - РИА Новости, 18.02.2025

Переговоры в Эр-Рияде могут затронуть не только Украину, заявил политолог

Переговоры российской и американской делегаций в Саудовской Аравии во вторник, крайне важные с учетом перспективы подготовки встречи президентов Владимира... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T04:09:00+03:00

2025-02-18T04:09:00+03:00

2025-02-18T04:09:00+03:00

россия

сша

украина

дональд трамп

владимир путин

сергей лавров

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Переговоры российской и американской делегаций в Саудовской Аравии во вторник, крайне важные с учетом перспективы подготовки встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, могут охватить глобальные вопросы, в первую очередь украинский, и более техническую проблему выдачи агремана послу России в Вашингтоне, предположил в разговоре с РИА Новости политолог-американист Константин Блохин. Помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник вечером прибыли в Эр-Рияд, где во вторник состоится их встреча с представителями США. Лавров ранее сообщал, что российская сторона на встрече хочет "послушать" американских партнеров по переговорам. "Несмотря на то, что (встреча - ред.) преподносится как промежуточная, она, на самом деле, ключевая. Потому что от этой встречи будет зависеть будущее встречи Путина и Трампа. Потому что на уровне этих делегаций конкретно будет прорабатываться круг вопросов", - считает Константин Блохин. С его точки зрения, на встрече будут обсуждаться глобальные вопросы, включая украинский и, вероятно, ближневосточный, учитывая место переговоров, но не исключено и затрагивание более технической проблемы выдачи агремана послу России в США. "Предпосылки хорошие. Как будет вестись диалог за закрытыми дверями - проблем масса - никто не знает. Но уже сама позиция США по Украине трансформировалась от нанесения стратегического поражения при (экс-президенте Джо – ред.) Байдене до заморозки конфликта при Трампе ... Байден вообще в упор нас не хотел видеть, а эти готовы вести переговоры. Вопрос, опять-таки, на каких условиях и чем эти переговоры завтра окончатся. Но то, что встреча ключевая, и она основой для будущей встречи Трампа и Путина будет служить, это очевидно", - добавил собеседник.

https://ria.ru/20250218/mask-1999953507.html

https://ria.ru/20250217/oon-1999930218.html

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сша

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россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде