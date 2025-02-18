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Сийярто заявил, что "визжащей" Европе нет места на переговорах по Украине
Сийярто заявил, что "визжащей" Европе нет места на переговорах по Украине - РИА Новости, 18.02.2025
Сийярто заявил, что "визжащей" Европе нет места на переговорах по Украине
Европа визжит, что ее не допустили до переговоров России и США по Украине, но ей там нечего делать, поскольку европейские страны выступают за продолжение... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T01:36:00+03:00
2025-02-18T01:36:00+03:00
2025-02-18T01:50:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 18 фев - РИА Новости. Европа визжит, что ее не допустили до переговоров России и США по Украине, но ей там нечего делать, поскольку европейские страны выступают за продолжение конфликта, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Завтра в Эр-Рияде начнутся переговоры Америки и России о мире на Украине под руководством коллег-министров иностранных дел. Провоенные европейцы визжат, что они не могут сесть за этот стол... а зачем им туда садиться? Переговоры идут о мире, с провоенными там не делятся!" - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Он подчеркнул, что Венгрия, в отличие от других стран ЕС, три года выступала за мирное урегулирование и ждала начала переговоров. Во вторник в Эр-Рияде пройдут переговоры представителей РФ и США, российскую сторону представляют помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров. Ранее Ушаков сообщил, что российско-американские переговоры в Эр-Рияде пройдут без участия третьих стран. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом саммита Европейского политического сообщества в Будапеште 7 ноября заявлял, что необходимо попытаться изменить ситуацию, в которой оказалась Европа, поскольку сейчас "ее место в углу, она сидит на табуретке, а господа - Россия и США - сидят в креслах и разговаривают". Венгерский премьер много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250214/siyyarto-1999281671.html
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в мире, россия, европа, украина, петер сийярто, юрий ушаков, сергей лавров, facebook, евросоюз
В мире, Россия, Европа, Украина, Петер Сийярто, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Facebook, Евросоюз
Сийярто заявил, что "визжащей" Европе нет места на переговорах по Украине
Сийярто: Европа визжит, что не может сесть за стол переговоров по Украине