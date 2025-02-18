Трамп и Макрон обсудили предстоящие переговоры России и США
Трамп и Макрон обсудили предстоящие переговоры России и США в Саудовской Аравии
Эммануэль Макрон и Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе предстоящие контакты между представителями России и Соединенных Штатов в Саудовской Аравии.
"Сегодня состоялся дружественный телефонный разговор между президентом Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили войну на Украине, предстоящую завтра встречу европейских стран и переговоры в Саудовской Аравии между официальными лицами США и России", - говорится в заявлении чиновника Белого дома.
По словам представителя Белого дома, разговор продолжался примерно 30 минут.
Накануне сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию, где состоятся российско-американские переговоры.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Семнадцатого февраля Песков сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков 18 февраля встретятся в Эр-Рияде с представителями США. Ушаков рассказал, что президент России поставил перед делегацией три задачи: "переговорить вопросы о восстановлении нормальных отношений, обсудить вопросы начала возможных переговоров по Украине и также обсудить перспективы контактов на самом высшем уровне".