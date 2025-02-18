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Госдума в марте рассмотрит проект о переподготовке педагогов
Госдума в марте рассмотрит проект о переподготовке педагогов - РИА Новости, 18.02.2025
Госдума в марте рассмотрит проект о переподготовке педагогов
Госдума планирует рассмотреть в марте проект о переподготовке педагогов и повышении их квалификации исключительно в госорганизациях - Володин РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T08:05:00+03:00
2025-02-18T08:05:00+03:00
2025-02-18T08:29:00+03:00
общество
госдума рф
вячеслав володин
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Госдума планирует рассмотреть в марте проект о переподготовке педагогов и повышении их квалификации исключительно в госорганизациях - ВолодинРИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, вячеслав володин
Общество, Госдума РФ, Вячеслав Володин
Госдума в марте рассмотрит проект о переподготовке педагогов
ГД в марте рассмотрит проект о переподготовке педагогов только в госорганизациях