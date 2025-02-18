https://ria.ru/20250218/pedagogi-1999964818.html

Госдума в марте рассмотрит проект о переподготовке педагогов

Госдума в марте рассмотрит проект о переподготовке педагогов - РИА Новости, 18.02.2025

Госдума в марте рассмотрит проект о переподготовке педагогов

Госдума планирует рассмотреть в марте проект о переподготовке педагогов и повышении их квалификации исключительно в госорганизациях - Володин РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T08:05:00+03:00

2025-02-18T08:05:00+03:00

2025-02-18T08:29:00+03:00

общество

госдума рф

вячеслав володин

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Госдума планирует рассмотреть в марте проект о переподготовке педагогов и повышении их квалификации исключительно в госорганизациях - ВолодинРИА Новости

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, госдума рф, вячеслав володин