Патрушев заявил о попытках Зеленского уничтожить Украину
Патрушев: Зеленский и его покровители уничтожают украинскую государственность
Николай Патрушев . Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Никто не сделал столько для уничтожения украинской государственности, сколько Владимир Зеленский, его подручные и их покровители на Западе, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью "Аргументам и фактам".
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"Подчеркну – никто не сделал столько для уничтожения украинской государственности, сколько Зеленский и его подручные. И, конечно, их покровители", - сказал Патрушев.
Несмотря на то, что Украина была в свое время создана во многом искусственно, Россия после распада СССР уважала ее суверенитет и делала все для упрочения добрососедских отношений, подчеркнул Патрушев.
"Запад же превратил Украину в свой протекторат, который стал плацдармом для подготовки антироссийской агрессии. При таком подходе государственность Украины стала настолько зыбка, что опирается лишь на поддержку из-за рубежа. У киевской хунты нет опоры на собственный народ, президент страны нелегитимен, неонацистская власть держит граждан Украины в рабском повиновении под страхом лишения жизни", - добавил он.
На прошлой неделе директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что крах украинской государственности неизбежно маячит впереди.
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