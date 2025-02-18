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Патрушев заявил о попытках Зеленского уничтожить Украину - РИА Новости, 18.02.2025
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09:14 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/patrushev-1999971391.html
Патрушев заявил о попытках Зеленского уничтожить Украину
Патрушев заявил о попытках Зеленского уничтожить Украину - РИА Новости, 18.02.2025
Патрушев заявил о попытках Зеленского уничтожить Украину
Никто не сделал столько для уничтожения украинской государственности, сколько Владимир Зеленский, его подручные и их покровители на Западе, заявил помощник... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T09:14:00+03:00
2025-02-18T09:14:00+03:00
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николай патрушев
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сергей нарышкин
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Никто не сделал столько для уничтожения украинской государственности, сколько Владимир Зеленский, его подручные и их покровители на Западе, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью "Аргументам и фактам". Ранее Патрушев не исключил, что в 2025 году Украина вообще прекратит свое существование. "Подчеркну – никто не сделал столько для уничтожения украинской государственности, сколько Зеленский и его подручные. И, конечно, их покровители", - сказал Патрушев. Несмотря на то, что Украина была в свое время создана во многом искусственно, Россия после распада СССР уважала ее суверенитет и делала все для упрочения добрососедских отношений, подчеркнул Патрушев. "Запад же превратил Украину в свой протекторат, который стал плацдармом для подготовки антироссийской агрессии. При таком подходе государственность Украины стала настолько зыбка, что опирается лишь на поддержку из-за рубежа. У киевской хунты нет опоры на собственный народ, президент страны нелегитимен, неонацистская власть держит граждан Украины в рабском повиновении под страхом лишения жизни", - добавил он. На прошлой неделе директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что крах украинской государственности неизбежно маячит впереди.
https://ria.ru/20250217/patrushev-1999873826.html
https://ria.ru/20250213/ukraina-1999028352.html
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украина, россия, николай патрушев, владимир зеленский, сергей нарышкин, в мире
Украина, Россия, Николай Патрушев, Владимир Зеленский, Сергей Нарышкин, В мире
Патрушев заявил о попытках Зеленского уничтожить Украину

Патрушев: Зеленский и его покровители уничтожают украинскую государственность

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Николай Патрушев . Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Никто не сделал столько для уничтожения украинской государственности, сколько Владимир Зеленский, его подручные и их покровители на Западе, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью "Аргументам и фактам".
Ранее Патрушев не исключил, что в 2025 году Украина вообще прекратит свое существование.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Патрушев предсказал раскол Запада на три группы
17 февраля, 17:05
"Подчеркну – никто не сделал столько для уничтожения украинской государственности, сколько Зеленский и его подручные. И, конечно, их покровители", - сказал Патрушев.
Несмотря на то, что Украина была в свое время создана во многом искусственно, Россия после распада СССР уважала ее суверенитет и делала все для упрочения добрососедских отношений, подчеркнул Патрушев.
"Запад же превратил Украину в свой протекторат, который стал плацдармом для подготовки антироссийской агрессии. При таком подходе государственность Украины стала настолько зыбка, что опирается лишь на поддержку из-за рубежа. У киевской хунты нет опоры на собственный народ, президент страны нелегитимен, неонацистская власть держит граждан Украины в рабском повиновении под страхом лишения жизни", - добавил он.
На прошлой неделе директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что крах украинской государственности неизбежно маячит впереди.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Нарышкин заявил о неизбежности краха украинского государства
13 февраля, 10:04
 
УкраинаРоссияНиколай ПатрушевВладимир ЗеленскийСергей НарышкинВ мире
 
 
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