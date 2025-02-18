https://ria.ru/20250218/patrushev-1999971391.html

Патрушев заявил о попытках Зеленского уничтожить Украину

Патрушев заявил о попытках Зеленского уничтожить Украину - РИА Новости, 18.02.2025

Патрушев заявил о попытках Зеленского уничтожить Украину

Никто не сделал столько для уничтожения украинской государственности, сколько Владимир Зеленский, его подручные и их покровители на Западе, заявил помощник... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T09:14:00+03:00

2025-02-18T09:14:00+03:00

2025-02-18T09:14:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Никто не сделал столько для уничтожения украинской государственности, сколько Владимир Зеленский, его подручные и их покровители на Западе, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью "Аргументам и фактам". Ранее Патрушев не исключил, что в 2025 году Украина вообще прекратит свое существование. "Подчеркну – никто не сделал столько для уничтожения украинской государственности, сколько Зеленский и его подручные. И, конечно, их покровители", - сказал Патрушев. Несмотря на то, что Украина была в свое время создана во многом искусственно, Россия после распада СССР уважала ее суверенитет и делала все для упрочения добрососедских отношений, подчеркнул Патрушев. "Запад же превратил Украину в свой протекторат, который стал плацдармом для подготовки антироссийской агрессии. При таком подходе государственность Украины стала настолько зыбка, что опирается лишь на поддержку из-за рубежа. У киевской хунты нет опоры на собственный народ, президент страны нелегитимен, неонацистская власть держит граждан Украины в рабском повиновении под страхом лишения жизни", - добавил он. На прошлой неделе директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что крах украинской государственности неизбежно маячит впереди.

https://ria.ru/20250217/patrushev-1999873826.html

https://ria.ru/20250213/ukraina-1999028352.html

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Варвара Скокшина

украина, россия, николай патрушев, владимир зеленский, сергей нарышкин, в мире