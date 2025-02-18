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Патрушев назвал страны ЕС основными виновниками разрушений на Украине - РИА Новости, 18.02.2025
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09:11 18.02.2025 (обновлено: 09:23 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/patrushev-1999970930.html
Патрушев назвал страны ЕС основными виновниками разрушений на Украине
Патрушев назвал страны ЕС основными виновниками разрушений на Украине - РИА Новости, 18.02.2025
Патрушев назвал страны ЕС основными виновниками разрушений на Украине
Страны Евросоюза, без оглядки финансирующие ВСУ и поставляющие им вооружение, стали основными виновниками разрушений на Украине, но после несомненной... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T09:11:00+03:00
2025-02-18T09:23:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Страны Евросоюза, без оглядки финансирующие ВСУ и поставляющие им вооружение, стали основными виновниками разрушений на Украине, но после несомненной безоговорочной победы России ЕС будет тратить еще больше денег, теперь уже на восстановление разрушенной украинской экономики и инфраструктуры, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Укрепляя неонацистский киевский режим и его вооруженные формирования, транснациональные английские и американские корпорации не скрывают свою заинтересованность в получении беспрепятственного доступа к природным ресурсам – редкоземельным металлам, нефти, газу, углю, плодородным почвам. Население Украины, ее промышленность, города и в целом будущее этой страны англосаксов не интересуют", - отметил Патрушев в интервью "Аргументам и фактам". "При этом основными виновниками разрушений на Украине являются страны Евросоюза, без оглядки финансирующие ВСУ и поставляющие вооружение. Очевидно, по требованию США европейцы будут раскошеливаться еще активнее. Тем не менее, их военные расходы продлятся до поры до времени, ведь нет никакого сомнения в том, что конфликт завершится безоговорочной победой России. И тогда Евросоюзу придется тратить еще больше денег, но теперь - на восстановление разрушенной экономики и инфраструктуры Украины", - добавил помощник главы государства.
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в мире, россия, украина, сша, николай патрушев, вооруженные силы украины, евросоюз
В мире, Россия, Украина, США, Николай Патрушев, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
Патрушев назвал страны ЕС основными виновниками разрушений на Украине

Патрушев: Евросоюз будет тратить еще больше денег на восстановление Украины

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Страны Евросоюза, без оглядки финансирующие ВСУ и поставляющие им вооружение, стали основными виновниками разрушений на Украине, но после несомненной безоговорочной победы России ЕС будет тратить еще больше денег, теперь уже на восстановление разрушенной украинской экономики и инфраструктуры, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Укрепляя неонацистский киевский режим и его вооруженные формирования, транснациональные английские и американские корпорации не скрывают свою заинтересованность в получении беспрепятственного доступа к природным ресурсам – редкоземельным металлам, нефти, газу, углю, плодородным почвам. Население Украины, ее промышленность, города и в целом будущее этой страны англосаксов не интересуют", - отметил Патрушев в интервью "Аргументам и фактам".
"При этом основными виновниками разрушений на Украине являются страны Евросоюза, без оглядки финансирующие ВСУ и поставляющие вооружение. Очевидно, по требованию США европейцы будут раскошеливаться еще активнее. Тем не менее, их военные расходы продлятся до поры до времени, ведь нет никакого сомнения в том, что конфликт завершится безоговорочной победой России. И тогда Евросоюзу придется тратить еще больше денег, но теперь - на восстановление разрушенной экономики и инфраструктуры Украины", - добавил помощник главы государства.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
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