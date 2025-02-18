https://ria.ru/20250218/patrushev-1999970930.html

Патрушев назвал страны ЕС основными виновниками разрушений на Украине

Патрушев назвал страны ЕС основными виновниками разрушений на Украине - РИА Новости, 18.02.2025

Патрушев назвал страны ЕС основными виновниками разрушений на Украине

Страны Евросоюза, без оглядки финансирующие ВСУ и поставляющие им вооружение, стали основными виновниками разрушений на Украине, но после несомненной... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T09:11:00+03:00

2025-02-18T09:11:00+03:00

2025-02-18T09:23:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Страны Евросоюза, без оглядки финансирующие ВСУ и поставляющие им вооружение, стали основными виновниками разрушений на Украине, но после несомненной безоговорочной победы России ЕС будет тратить еще больше денег, теперь уже на восстановление разрушенной украинской экономики и инфраструктуры, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Укрепляя неонацистский киевский режим и его вооруженные формирования, транснациональные английские и американские корпорации не скрывают свою заинтересованность в получении беспрепятственного доступа к природным ресурсам – редкоземельным металлам, нефти, газу, углю, плодородным почвам. Население Украины, ее промышленность, города и в целом будущее этой страны англосаксов не интересуют", - отметил Патрушев в интервью "Аргументам и фактам". "При этом основными виновниками разрушений на Украине являются страны Евросоюза, без оглядки финансирующие ВСУ и поставляющие вооружение. Очевидно, по требованию США европейцы будут раскошеливаться еще активнее. Тем не менее, их военные расходы продлятся до поры до времени, ведь нет никакого сомнения в том, что конфликт завершится безоговорочной победой России. И тогда Евросоюзу придется тратить еще больше денег, но теперь - на восстановление разрушенной экономики и инфраструктуры Украины", - добавил помощник главы государства.

https://ria.ru/20250217/patrushev-1999873826.html

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в мире, россия, украина, сша, николай патрушев, вооруженные силы украины, евросоюз