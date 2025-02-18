https://ria.ru/20250218/parizh-2000163416.html

В Париже проведут вторую встречу по украинскому конфликту, передает Reuters

В Париже проведут вторую встречу по украинскому конфликту, передает Reuters - РИА Новости, 18.02.2025

В Париже проведут вторую встречу по украинскому конфликту, передает Reuters

Франция в среду планирует провести вторую встречу для обсуждения Украины и европейской безопасности, на которую она пригласила европейские страны, не... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T20:50:00+03:00

2025-02-18T20:50:00+03:00

2025-02-18T20:50:00+03:00

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ПАРИЖ, 18 фев – РИА Новости. Франция в среду планирует провести вторую встречу для обсуждения Украины и европейской безопасности, на которую она пригласила европейские страны, не присутствовавшие на аналогичной встрече в понедельник, а также Канаду, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники. По информации СМИ, во встрече примут участие Норвегия, страны Балтии (Литва, Эстония и Латвия), Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия, а также Канада. Представители некоторых из них присоединятся к переговорам по видеоконференции, уточнили дипломаты. В понедельник в Париже по инициативе французского президента Эммануэля Макрона прошел неформальный саммит ряда европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете переговоров президентов РФ и США. В саммите приняли участие лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании. Также приехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Как сообщило издание Monde, не приглашенные на встречу страны Восточной Европы, в особенности Румыния и Чехия, возмутились тем, что их оставили в стороне. Премьер Чехии Петр Фиала возмутился, заявив, что "никто не принял больше украинских беженцев, чем мы" и обвинив Макрона в "высокомерии". Макрон по итогам саммита не вышел к прессе, а премьер Польши Дональд Туск заявил журналистам, что никаких решений по Украине не было принято. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его смущают дебаты о развертывании войск на Украине, так как на данный момент не известны возможные варианты исхода мирных переговоров. Британский премьер Кир Стармер заявил, что потенциальное размещение на Украине военных стран Европы, в том числе Великобритании, должно быть подкреплено гарантиями безопасности со стороны США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. Во вторник в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств.

https://ria.ru/20250217/parizh-1999927991.html

https://ria.ru/20250218/posol-2000049104.html

https://ria.ru/20250217/ukraina-1999941221.html

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