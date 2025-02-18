https://ria.ru/20250218/ovchinskiy-1999901683.html

Овчинский: в Москве найден подрядчик для строительства жилья по реновации

Овчинский: в Москве найден подрядчик для строительства жилья по реновации - РИА Новости, 18.02.2025

Овчинский: в Москве найден подрядчик для строительства жилья по реновации

Московский фонд реновации нашел исполнителя проекта комплексного развития территории в Хорошево-Мневниках, рассказал министр правительства Москвы, глава... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T10:00:00+03:00

2025-02-18T10:00:00+03:00

2025-02-18T10:00:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Московский фонд реновации нашел исполнителя проекта комплексного развития территории в Хорошево-Мневниках, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.По его словам, речь идет об участке площадью 1,1 гектара на улице Паршина, во владении 2."На месте гаража-долгостроя появится жилье с подземным паркингом для целей программы реновации. Общая площадь квартир там составит ориентировочно 27,6 тысячи квадратных метров. Ожидается, что в новостройку смогут переехать около тысячи жителей. Первые этажи новостроек по программе реновации проектируют нежилыми, там смогут открыться объекты социально-бытового назначения", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Он добавил, что территорию возле новостроек благоустроят. Запланировано комплексное озеленение, будут организованы пространства для активного времяпрепровождения и отдыха.Оператор проекта КРТ - Московский фонд реновации жилой застройки, указывается в сообщении.В настоящее время в Москве на разных стадиях проработки и реализации находится более 300 проектов КРТ, занимающих суммарно 4,2 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20250216/ovchinskiy-1999623342.html

https://ria.ru/20250215/moskva-1999512980.html

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