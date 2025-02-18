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Овчинский: в Москве найден подрядчик для строительства жилья по реновации - РИА Новости, 18.02.2025
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10:00 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/ovchinskiy-1999901683.html
Овчинский: в Москве найден подрядчик для строительства жилья по реновации
Овчинский: в Москве найден подрядчик для строительства жилья по реновации - РИА Новости, 18.02.2025
Овчинский: в Москве найден подрядчик для строительства жилья по реновации
Московский фонд реновации нашел исполнителя проекта комплексного развития территории в Хорошево-Мневниках, рассказал министр правительства Москвы, глава... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T10:00:00+03:00
2025-02-18T10:00:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Московский фонд реновации нашел исполнителя проекта комплексного развития территории в Хорошево-Мневниках, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.По его словам, речь идет об участке площадью 1,1 гектара на улице Паршина, во владении 2."На месте гаража-долгостроя появится жилье с подземным паркингом для целей программы реновации. Общая площадь квартир там составит ориентировочно 27,6 тысячи квадратных метров. Ожидается, что в новостройку смогут переехать около тысячи жителей. Первые этажи новостроек по программе реновации проектируют нежилыми, там смогут открыться объекты социально-бытового назначения", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Он добавил, что территорию возле новостроек благоустроят. Запланировано комплексное озеленение, будут организованы пространства для активного времяпрепровождения и отдыха.Оператор проекта КРТ - Московский фонд реновации жилой застройки, указывается в сообщении.В настоящее время в Москве на разных стадиях проработки и реализации находится более 300 проектов КРТ, занимающих суммарно 4,2 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20250216/ovchinskiy-1999623342.html
https://ria.ru/20250215/moskva-1999512980.html
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в Москве найден подрядчик для строительства жилья по реновации

Овчинский: найден подрядчик реновации в рамках КРТ в Хорошево-Мневниках в Москве

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Московский фонд реновации нашел исполнителя проекта комплексного развития территории в Хорошево-Мневниках, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
По его словам, речь идет об участке площадью 1,1 гектара на улице Паршина, во владении 2.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Овчинский: жителей 11 домов в Нагорном районе расселили по реновации
16 февраля, 12:15
"На месте гаража-долгостроя появится жилье с подземным паркингом для целей программы реновации. Общая площадь квартир там составит ориентировочно 27,6 тысячи квадратных метров. Ожидается, что в новостройку смогут переехать около тысячи жителей. Первые этажи новостроек по программе реновации проектируют нежилыми, там смогут открыться объекты социально-бытового назначения", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Он добавил, что территорию возле новостроек благоустроят. Запланировано комплексное озеленение, будут организованы пространства для активного времяпрепровождения и отдыха.
Оператор проекта КРТ - Московский фонд реновации жилой застройки, указывается в сообщении.
В настоящее время в Москве на разных стадиях проработки и реализации находится более 300 проектов КРТ, занимающих суммарно 4,2 тысячи гектаров.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Овчинский: на Дмитровском шоссе возведут новостройку по реновации
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МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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