Овчинский: в Москве найден подрядчик для строительства жилья по реновации
Овчинский: найден подрядчик реновации в рамках КРТ в Хорошево-Мневниках в Москве
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Московский фонд реновации нашел исполнителя проекта комплексного развития территории в Хорошево-Мневниках, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
По его словам, речь идет об участке площадью 1,1 гектара на улице Паршина, во владении 2.
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"На месте гаража-долгостроя появится жилье с подземным паркингом для целей программы реновации. Общая площадь квартир там составит ориентировочно 27,6 тысячи квадратных метров. Ожидается, что в новостройку смогут переехать около тысячи жителей. Первые этажи новостроек по программе реновации проектируют нежилыми, там смогут открыться объекты социально-бытового назначения", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Он добавил, что территорию возле новостроек благоустроят. Запланировано комплексное озеленение, будут организованы пространства для активного времяпрепровождения и отдыха.
Оператор проекта КРТ - Московский фонд реновации жилой застройки, указывается в сообщении.
В настоящее время в Москве на разных стадиях проработки и реализации находится более 300 проектов КРТ, занимающих суммарно 4,2 тысячи гектаров.
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