Рейтинг@Mail.ru
Глава фонда прямых инвестиций отметил важность отношений США и России - РИА Новости, 18.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:51 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/otnosheniya-1999960367.html
Глава фонда прямых инвестиций отметил важность отношений США и России
Глава фонда прямых инвестиций отметил важность отношений США и России - РИА Новости, 18.02.2025
Глава фонда прямых инвестиций отметил важность отношений США и России
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который может присоединиться к делегации РФ в Эр-Рияде для обсуждения экономических вопросов с... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T05:51:00+03:00
2025-02-18T05:51:00+03:00
сша
россия
кирилл дмитриев
дональд трамп
юрий ушаков
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950926160_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_9d0a58d8fe5e6b57a08eb7965d5d289b.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который может присоединиться к делегации РФ в Эр-Рияде для обсуждения экономических вопросов с американской стороной, выразил мнение, что президент США Дональд Трамп "отлично решает проблемы", и отметил, что отношения Вашингтона и Москвы очень важны для всего мира. В Эр-Рияд прибыли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков для переговоров с представителями США во вторник. Ушаков сообщал, что к делегации для обсуждения экономических вопросов может присоединиться Дмитриев. "Все, что я могу сказать, это то, что они (американцы - ред.) отлично решают проблемы. И я думаю, что президент Трамп отлично решает проблемы... Я думаю, что очень важно наводить мосты. Я думаю, что отношения США и России очень важны для мира", - заявил Дмитриев телеканалу CNN. Как отмечает телеканал, Дмитриев сообщил, что он уже встретился с рядом представителей переговорной команды Трампа в Эр-Рияде. По словам Дмитриева, перспектива переговоров кроется в ведении диалога и поисках лучшего решения для США, РФ, других стран и мирового сообщества. Согласно телеканалу, Дмитриев также заявил, что экономики США и России могли бы извлечь выгоду из совместной работы. Со стороны Вашингтона участие в обсуждениях будут принимать госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.
https://ria.ru/20250218/peregovory-1999957212.html
https://ria.ru/20250218/mask-1999953507.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950926160_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_b513eec51dd126b0dc5375022631be23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, кирилл дмитриев, дональд трамп, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций
США, Россия, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Российский фонд прямых инвестиций
Глава фонда прямых инвестиций отметил важность отношений США и России

Дмитриев: отношения Вашингтона и Москвы важны для всего мира

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который может присоединиться к делегации РФ в Эр-Рияде для обсуждения экономических вопросов с американской стороной, выразил мнение, что президент США Дональд Трамп "отлично решает проблемы", и отметил, что отношения Вашингтона и Москвы очень важны для всего мира.
В Эр-Рияд прибыли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков для переговоров с представителями США во вторник. Ушаков сообщал, что к делегации для обсуждения экономических вопросов может присоединиться Дмитриев.
Лавров и Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию для переговоров России и США - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Переговоры в Эр-Рияде могут затронуть не только Украину, заявил политолог
04:09
"Все, что я могу сказать, это то, что они (американцы - ред.) отлично решают проблемы. И я думаю, что президент Трамп отлично решает проблемы... Я думаю, что очень важно наводить мосты. Я думаю, что отношения США и России очень важны для мира", - заявил Дмитриев телеканалу CNN. Как отмечает телеканал, Дмитриев сообщил, что он уже встретился с рядом представителей переговорной команды Трампа в Эр-Рияде.
По словам Дмитриева, перспектива переговоров кроется в ведении диалога и поисках лучшего решения для США, РФ, других стран и мирового сообщества. Согласно телеканалу, Дмитриев также заявил, что экономики США и России могли бы извлечь выгоду из совместной работы.
Со стороны Вашингтона участие в обсуждениях будут принимать госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Маск восхитился прибытием Лаврова и Ушакова на переговоры по Украине
02:13
 
СШАРоссияКирилл ДмитриевДональд ТрампЮрий УшаковРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала